Estadística de padrón continuo
Parcelaciones y polígonos industriales de Córdoba reciben más población
En 2025, zonas como Majaneque, Alameda del Obispo, La Gorgoja o Las Quemadas aumentaron el número de personas empadronadas
Las dificultades para acceder a la vivienda en Córdoba de una parte importante de la población así como el cambio de mentalidad derivado de la pandemia parece estar llevando a un número creciente de habitantes a vivir en las parcelaciones que rodean al casco urbano, donde el número de habitantes creció el año pasado de forma generalizada. Y eso que muchas aún están en proceso de regularización y no cuentan con los servicios básicos.
Según los datos de la Estadística de Padrón Continuo publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, Majaneque, que ayer volvía a sufrir los estragos provocados por las lluvias intensas, es una de las zonas que ganó población el año pasado, 31 habitantes más que elevan a 2.994 el número de empadronados. Dentro de Majaneque, Fontanar de Quintos y La Golondrina también aumentaron el número de vecinos. Ocurrió igual en la Alameda del Obispo, que acabó el año con 1.605 empadronados, una decena más que el año anterior. También recibió ocho habitantes más Campiñuela Baja, con 438 habitantes y Torreblanca, con 366, 11 más que el año anterior. En el entorno de Medina Azahara, parcelaciones como La Gorgoja aumentaron el número de residentes y ahora hay 366 personas empadronadas donde el año anterior había 355.
Las zonas de los polígonos industriales también están convirtiéndose en receptores de población. En Pedroches, viven 249 personas, 14 más que el 2024 mientras en Las Quemadas hay 2.443 personas empadronadas, frente a las 2.377 del año anterior.
Por contra, Las Jaras perdió 16 vecinos el año pasado.
