El Movimiento Ciudadano pide alguna compensación económica para los afectados por la recogida neumática en Córdoba

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha aprobado una propuesta para presentar al Ayuntamiento en torno a la problemática de la recogida neumática de basura. En concreto, y a la vista de que las reclamaciones interpuestas por los afectados están siendo desestimadas por los tribunales, lo que pide el CMC es alguna compensación económica para los propietarios que tuvieron que pagar de más por sus pisos por un sistema que nunca se ha puesto en marcha.

En este caso, el organismo que preside Juan Andrés de Gracia cree, por una parte, que el Ayuntamiento debe barajar la posibilidad de “rescatar” de los promotores (entre ellos la propia Vimcorsa) los sobrecostes que se tuvieron que abonar por estas viviendas. También propone el CMC que se valoren esos sobrecostes y que se busquen “formas de compensación económica” ya que entiende que el Ayuntamiento, aunque “de forma subsidiaria”, fue “responsable” de esta situación.

El Movimiento Ciudadano pide también que dentro de la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) se aclare en qué situación queda la infraestructura realizada y qué futuro puede tener.

Contenedores para la recogida neumática instalados en un residencial de la ciudad. / A. J. GONZÁLEZ

Mapa de los contenedores de la ciudad

También en la misma sesión el CMC aprobó una serie de peticiones relacionadas con la limpieza y la recogida de residuos en la ciudad. Dentro de este punto, el Movimiento Ciudadano ha anunciado que solicitará el plano de los contenedores de la ciudad de cara a proponer cambios en el mismo. Sobre los nuevos contenedores, este organismo cree que se tienen que tomar medidas para mejorar su uso, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que a veces parece algo complicado.

Noticias relacionadas

En el mismo punto piden también reestructurar el servicio de recogida de enseres, recuperar el programa de instalación de zonas de esparcimiento canino o que el programa de recogida de la naranja se adapte a barrios como Cañero o el Campo de la Verdad.