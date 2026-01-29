Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este fin de semana

El Mercado Andalusí de Córdoba se mantiene pese a los efectos de la borrasca Kristin

El alcalde confirma que este jueves se ha empezado el montaje de los puestos y que todo estará listo para mañana

Mercado Andalusí de Córdoba 2025.

Mercado Andalusí de Córdoba 2025. / Ramón Azañón

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado este jueves que la celebración del Mercado Andalusí de Córdoba, conocido popularmente como mercado medieval, se mantiene pese a los efectos de la borrasca Kristin.

El regidor ha explicado que, de forma lógica, ayer miércoles no fue posible iniciar el montaje de las tiendas y puestos en el entorno de la Calahorra debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento, que llegaron a superar los 100 kilómetros por hora. No obstante, ha señalado que este jueves, una vez finalizados los avisos meteorológicos de la Aemet, los trabajos de montaje ya han comenzado y que existe margen suficiente para que todo esté listo de cara al viernes.

A.J.González Córdoba Borrasca Kristin temporal lluvia El cauce del Guadalquivir en Casillas

Situación actual del Guadalquivir a su paso por Córdoba. / A.J. González

En cuanto a la situación meteorológica, Bellido ha subrayado que no hay activas alertas por viento, lo que sí impediría la celebración del mercado. Tampoco existen avisos relevantes por lluvia, aunque ha recordado que se mantiene la vigilancia sobre el río Guadalquivir y el precinto del entorno de la Calahorra y el Molino de Martos. Una medida que, ha precisado, no interfiere en el desarrollo del mercado, ha apostillado.

Fechas, ubicación y horarios del Mercado Andalusí

El mercado temático se celebrará este año del 30 de enero al 1 de febrero, arrancando a mediodía del viernes, como es tradición, con un pasacalles inaugural por el entorno de Miraflores, el Puente Romano y la Puerta del Puente.

Mercado Tematico Andalusí en Córdoba

Mercado Tematico Andalusí en Córdoba / Manuel Murillo

Como en ediciones anteriores, el Mercado Andalusí se distribuirá por el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar situado tras esta vía, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el entorno de la Calahorra.

Temática

En esta edición, el mercado estará dedicado a la temática andalusí, con un recorrido por el esplendor del Califato Omeya en la Córdoba del siglo X. El público podrá disfrutar de puestos artesanos y gastronómicos con productos inspirados en el arte y la tradición andalusí, como cerámica, cuero, joyería y textiles, además de especialidades culinarias árabes, dulces tradicionales y productos locales.

