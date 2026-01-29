Un juzgado de Córdoba reconoce que un enfermero eventual tiene derecho a cobrar un complemento

El Sindicato de Enfermería SATSE califica como "varapalo jurídico de enorme calado" la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, que, según asegura, ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "discriminar a un enfermero eventual al negarle el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) correspondiente al año 2024".

Según el Satse, la resolución judicial, de fecha 7 de enero de 2026, declara "nula la resolución del director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía que rechazó el pago de la productividad a un enfermero que había trabajado más de siete meses en el mismo hospital, trabajo que desempeñó en distintos servicios y con contratos sucesivos".

El SAS, añade el sindicato, alegaba que "el profesional no había estado cuatro meses consecutivos en la misma unidad, un requisito que la normativa impone únicamente al personal temporal". Sin embargo, y según el Satse, el juzgado indica que “esa exigencia es discriminatoria y carece de justificación objetiva”, ya que "al personal fijo no se le exige ese requisito para cobrar la parte proporcional del CRP".

Según el SATSE, se trata de un profesional de enfermería que encadenó 12 contratos en 2024 en el SAS, siete meses y 29 días en Reina Sofía, mes y medio en el hospital de Écija, un mes y quince días en el hospital de Montilla y un mes en el Distrito Córdoba, lo cual supone "un esfuerzo adicional del enfermero de adaptación a cada unidad y centro".

El Satse explica en una nota que la sentencia recoge que el complemento de productividad tiene por finalidad retribuir el rendimiento, la dedicación y la contribución a los objetivos del centro, y "no puede negarse a quien ha trabajado durante meses en el mismo hospital por el simple hecho de encadenar contratos temporales".

El sindicato advierte de que esta resolución "abre la puerta a miles de reclamaciones de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas temporales en toda Andalucía" que pese a haber trabajado gran parte del año en el mismo centro, han sido excluidos del CRP por no cumplir el requisito de los cuatro meses consecutivos en la misma unidad.

El Satse asegura que exigirá al SAS que "cese de inmediato esta práctica, modifique sus instrucciones internas y abone de oficio el complemento de productividad en su parte proporcional a todo el personal temporal que haya prestado servicios efectivos y haya contribuido a los objetivos de su centro".