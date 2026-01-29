Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 29 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia
‘Discurso y estrategia política’
Manuel Torres Aguilar, director de la cátedra Unesco Resolución de Conflictos, ofrecerá la conferencia ‘Discurso y estrategia política’. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
Intervendrán Ángel C. Urbán Fernández ‘El provocativo título del Evangelio de Marcos en el conjunto de su obra (MC 1,1)’ y Concha García García ‘Reflexiones en torno al paisaje y al tiempo en el poema’.
CÓRDOBA. Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 14.
19.30 horas.
Música
Concierto en la sala Hangar
El escenario de la sala Hangar acogerá el concierto de ‘I am dive & Pumuki’. Organizado por Fueled by Salmorejo.
CÓRDOBA. Sala Hangar.
Avda. de la Libertad, 2.
20.30 horas.
El café de los jueves
‘Entrena tu mente para los buenos días’, un taller en Poniente Sur
‘Entrena tu mente para los buenos días’, taller impartido por Bea Márquez, especialista en terapia transpersonal. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.
Junto a Plaza de Toros.
18.00 horas.
Carnaval
Segunda sesión preliminar
Segunda sesión preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en la que actuarán los grupos Murga callejera 80 días, Te lo enseño to y no digo na, ¿Tú quieres rollo?, Los pico de oro, Los traperos, Los Manolo Escobar, La iluminada y Somos muy rojos.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Exposición
Se inaugura ‘Tiempos de secado’
Se inaugura la exposición del artista y profesor de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, José Cabello ‘Tiempos de secado’. Entrada libre.
CÓRDOBA. La Inaudita.
Rodríguez Marín, 20.
20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo respectivamente de Mequetrefe, Pilar Nicolás y Rafa Blanes.
CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
Exposición
‘Ricardo Zamorano. Antología’
Se inaugura la exposición individual ‘Ricardo Zamorano. Antología’. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de febrero.
CÓRDOBA. Sala Exposiciones Mateo Inurria.
Plaza de la Trinidad, 1.
11.30 horas.
