Los fallecidos en Córdoba el jueves 29 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 30 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen García del Moral

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Josefa Fuentes Gómez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Rosario López Cuadra

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la San Rafael.

Valle Moro Pérez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud.

Lucía Luque Flores

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

