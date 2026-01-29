Los fallecidos en Córdoba el jueves 29 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 30 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen García del Moral

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Josefa Fuentes Gómez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Rosario López Cuadra

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la San Rafael.

Valle Moro Pérez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud.

Lucía Luque Flores

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.