Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 29 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 30 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmen García del Moral
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Josefa Fuentes Gómez
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Rosario López Cuadra
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de la San Rafael.
Valle Moro Pérez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud.
Lucía Luque Flores
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
