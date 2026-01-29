Educación dice que "si cada vez que hay alerta naranja" se cierran colegios "todos los días cerraría" alguno

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ante las críticas que ha recibido porque este pasado miércoles no se suspendieran las clases en la comunidad autónoma como precaución ante el temporal, ha respondido que "hay que ser muy conscientes de cuál es la realidad de la comunidad autónoma". "Si cada vez que hay una alerta naranja por viento o por fenómenos costeros hay que cerrar centros educativos, todos los días cerraríamos centros educativos, y esto es un servicio público".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba en el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: Andalucía frente el acoso, que organiza su Consejería, Castillo ha expresado, además, su creencia de que "nuestro profesorado es muy consciente de que esa prestación de servicio público supone que los centros educativos tenemos que intentar mantenerlos abiertos, porque hay que atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes".

En cambio, "dónde hay riesgo. Por eso ayer cerramos 779 centros, que tampoco son pocos, y se cerraron sabiendo que podía haber riesgo. En los demás sitios, evidentemente, si llueve a la hora de entrada del cole, es molesto", y "si hace viento a la hora de entrada, es molesto al bajarlo del coche, pero no había riesgo, y si no hay riesgo creo que es más importante que estén los niños en los centros educativos que dejarlos en casa, que tampoco tiene sentido".

En cualquier caso, la consejera de Desarrollo Educativo ha aclarado que lo que se suspende es "la actividad lectiva presencial, pero no la actividad lectiva" en sí, pues "tenemos medios tecnológicos para conectarnos, para llevar a cabo el desarrollo de las clases on line".

"Hemos tenido incidencias en casi todos los centros"

En cuanto a los efectos del temporal ayer en los centros eductivos andaluces, la consejera ha precisado que "cerramos 779 centros a lo largo de toda la comunidad autónoma", especialmente en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz, y "hoy han vuelto todos a la normalidad, pero tenemos ahora mismo 17 centros cerrados en la provincia de Cádiz".

Al margen de ello, Castillo ha precisado que "hemos tenido incidencias en casi todos los centros, porque siempre que llueve de esta manera, además de una manera inesperada, o hace mucho viento, igual que el mobiliario urbano tiene destrozos, pues a nosotros en los centros también nos han venido reportando incidencias", resaltando, en este punto, "el esfuerzo del profesorado".

Finalmente, ha reiterado, respecto a los cierres de centros educativos, que "muchas veces tomar este tipo de decisiones es complicado", pero "se toman con todos los datos, en un comité en el que participa la Consejería de Presidencia y Emergencias, como no podía ser de otra manera", y "se toma la decisión atendiendo a las recomendaciones de los técnicos de la Aemed, de los técnicos de Agua, se prevé dónde va a haber más viento, dónde hay alerta roja".

A este respecto, Castillo ha señalado que "la alerta roja por viento y la naranja por viento es distinta que la de lluvia", pues, por ejemplo, "una vez que estás dentro del edificio escolar ya no tienes ningún riesgo" con el viento, de modo que, "aunque había alerta naranja de viento, como no estaba combinada con una alerta naranja de lluvia, por eso tomamos la decisión de que la mayoría de los centros actuarán con normalidad. Pero hoy sí que hemos vuelto, y nos faltan esos 17 centros que yo espero que el lunes puedan incorporarse".