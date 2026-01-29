Diario CÓRDOBA publica un libro sobre el gran legado de Roma en la provincia

Las obras de ampliación del Ayuntamiento de Córdoba permitieron descubrir en 1951 los restos del antiguo templo romano de la calle Claudio Marcelo. Diario CÓRDOBA informó el 30 de enero de 1951, hace justo ahora 75 años, de este descubrimiento que daría lugar a uno de los importantes descubrimientos que dejó la civilización romana en la ciudad de Córdoba.

A raíz de este aniversario, y coincidiendo con el proceso de restauración e interpretación del Templo Romano que culminó en el año 2025, Diario CÓRDOBA entregará a sus lectores este viernes 30 de enero, el mismo día que se cumplen los 75 años de la información de este periódico, una publicación de 116 páginas en la que se analizará la importancia de ‘Corduba’ como nudo estratégico y granero de Roma, convirtiéndose en una de las principales ciudades del periodo romano en ‘Hispania’.

Importantes colaboradores

Este libro, con el título ‘El legado de Roma en Córdoba’, es un ambicioso trabajo que remarca el continuo flujo comercial que se estableció entre ‘Corduba’ y Roma a lo largo de varios siglos. Este relevante episodio de la Historia es narrado por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba Desiderio Vaquerizo Gil. Desiderio Vaquerizo analiza este flujo comercial, pero también disecciona la historia de ‘Corduba’.

Tras la aportación de Desiderio Vaquerizo, la periodista Lucía Abad detalla la importancia del Templo Romano y las obras que se han seguido para su puesta en valor, después de décadas de espera, para convertirlo en un nuevo atractivo turístico para la ciudad de Córdoba.

Por otro lado, de la mano del también arqueólogo José Antonio Morena esta publicación hace un repaso a los principales yacimientos arqueológicos del periodo romano en la provincia de Córdoba, entre los que destaca Torreparedones, El Ruedo, Fuente Álamo, ‘Mellaria’, ‘Ategua’, Majadaiglesia o las cisternas romanas de Monturque. José Antonio Morena explica, a su vez, en otro apartado la presencia de Roma en los museos de Córdoba y en otros espacios nacionales que poseen tesoros pertenecientes a este periodo.

Museos y otros tesoros de la provincia

Ese mismo recorrido, pero por la capital cordobesa, lo lleva a cabo en este libro el periodista Juan M. Niza, que detalla el legado de Roma en la ciudad de Córdoba. Por su parte, el doctor en Historia Antigua Sergio García-Dils de la Vega es el encargado de aportar las últimas novedades sobre la batalla de ‘Munda’, sobre su localización en la campiña cordobesa o en la campiña sevillana, mientras que el doctor en Filología Latina y autor de varios libros relacionados con la España y Córdoba romanas Alberto Monterroso aborda la importancia de Córdoba en la cultura romana, con destacados intelectuales como Séneca y la familia de los Anneos, Lucano o del emperador Marco Aurelio, que aunque no nació en Córdoba, tenía ascendencia cordobesa.

Valor gráfico

La publicación se cierra con un recorrido fotográfico sobre la presencia de Roma en Córdoba, realizado por el fotoperiodista de Diario CÓRDOBA Antonio Jesús González. Además, el resto del libro incluye una cuidada selección de fotografías que forman parte del Archivo de Diario CÓRDOBA.

El libro ‘El legado de Roma en Córdoba’ ha sido coordinado por el jefe de Nuevas Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito, y sus contenidos serán difundidos en la edición digital del periódico, además de en las 116 páginas que integran la publicación