Balance
Cuatro heridos continúan en la UCI tras el accidente ferroviario de Adamuz
En la actualidad permanecen ingresados 17 adultos y un niño en varios hospitales andaluces
Un total de 18 personas continúan ingresadas en distintos centros hospitalarios andaluces como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, misma cifra del pasado día miércoles, por lo que no se han producido altas en las últimas 24 horas.
Según la actualización de los datos aportada por el Servicio Andaluz de Salud, en la actualidad permanecen ingresados 17 adultos y un niño, cuatro de ellos en estado grave y atendidos en unidades de cuidados intensivos. Tres de estos pacientes se encuentran en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y uno en la del Hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa.
El resto de los pacientes ingresados, 14 en total, evolucionan en planta hospitalaria. Cinco permanecen ingresados en el Reina Sofía, entre ellos el único menor que continúa hospitalizado. Otros dos pacientes están siendo atendidos en el Hospital Cruz Roja de Córdoba.
Fuera de la provincia, tres personas permanecen ingresadas en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena, también en Huelva, una en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y otra en el Hospital Vithas de Málaga.
En total, 193 personas han sido atendidas y, de ellas, 126 requirieron hospitalización, aunque la mayoría ya ha recibido el alta médica. En concreto, 108 pacientes han sido dados de alta.
Los servicios sanitarios mantienen un seguimiento de la evolución clínica de los pacientes que continúan hospitalizados, mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del accidente.
