Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir

El Ayuntamiento de Córdoba ha rebajado esta tarde el nivel del plan de emergencia, pasando de la fase 1 a la fase 0 de preemergencia, aunque se mantiene activada la vigilancia y no reabrirá por el momento el entorno del río Guadalquivir, que continúa con niveles elevados tras el paso de la borrasca Kristin.

Así lo ha explicado este jueves el alcalde, José María Bellido, quien ha señalado que, aunque no existe un riesgo previsible a corto plazo, el Guadalquivir se mantiene en umbral naranja a su paso por la capital, al superar los dos metros sobre el lecho de aguas bajas, un nivel que obliga a mantener una vigilancia especial y a cerrar las pasarelas de su entorno y la zona del molino de Martos. No obstante, ha precisado que el cauce se encuentra “estable” en estos momentos.

Bellido, junto a concejales y técnicos en la reunión del comité de este jueves. / CÓRDOBA

Situación de los ríos

El regidor ha puesto el foco también en otros puntos sensibles del término municipal, como el río Valchillón, que en las últimas horas “ha bajado mucho” tras haber llegado ayer a nivel rojo. Se trata, ha recordado, de una zona especialmente delicada por su proximidad a parcelaciones como Altea o Guadalvalle, donde históricamente se concentran los principales problemas en episodios de crecida. “Ayer estaba en nivel rojo y hoy está en su nivel normal”, ha celebrado.

El cauce del Guadalquivir, a la altura del puente Abbás Ibn Firnás / A. J. González

En cuanto a la reapertura del entorno del río, se ha descartado cualquier cambio por el momento. Ha explicado que no se abrirá hasta que desaparezcan las zonas inundadas, por lo que la decisión dependerá directamente de la evolución del caudal en los próximos días.

Vigilancia en las parcelaciones

Pese a la mejora parcial de la situación, el comité de emergencia ha optado por mantener la fase de preemergencia, una decisión que implica la presencia continuada de Policía Local y Protección Civil en los puntos más sensibles. “El río viene muy fuerte y hay previsión de lluvias para los próximos días”, ha advertido el alcalde, que ha recordado además que embalses como Guadalmellato o Navallana, los más próximos a la capital, se encuentran ya al 85% de su capacidad.

A. J. González

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre los niveles del Guadalquivir y el Guadajoz. “Hacer pronósticos ahora sería osado”, ha reconocido, aunque ha advertido de que, si se cumplen las previsiones meteorológicas, “el nivel de los ríos podría volver a subir”.