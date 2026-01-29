Córdoba eclosiona este finde, con permiso de las borrascas, con el Mercado Andalusí, el parque hinchable más grande del mundo y el COAC

La agenda de ocio y cultura se anima este fin de semana en Córdoba con una de las grandes citas del mes de enero: el Mercado Temático, otrora medieval, que este año repite con la propuesta Andalusí y traslada la fiesta a la calle durante tres jornadas, siempre y cuando el tiempo lo permita.

Además, en El Arenal, se instala FunBox, el parque hinchable más grande del mundo como propuesta de ocio familiar para las próximas semanas, y en el Teatro de la Axerquía, el Festival de Bandas ‘Ya suena a Semana Santa’.

Las propuestas del finde se completan con el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (COAC) de Córdoba en el Gran Teatro, y las fiestas de la Candelaria en Dos Torres.

Mercado Andalusí de Córdoba

Con el permiso del Carnaval, que arranca esta misma semana, la celebración del mercado temático, anteriormente conocido como mercado medieval, marca a finales de enero el inicio del calendario de fiestas en Córdoba con el regreso de la actividad de ocio a las calles de la capital.

En este 2026, la empresa organizadora del evento, Musical Sport Teatro, vuelve a apostar por la temática del pasado andalusí de la capital.

La inauguración del Mercado Andalusí 2025. / Ramón Azañón

Como todos los años, el mercado temático se ubicará en el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar que hay detrás de esa calle, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío, la Avenida de Fray Albino y el entorno de la Calahorra. Y la cita dará comienzo el viernes a las 12.00 con un pasacalles por el Puente Romano, en el que participarán todas las compañías que forman parte de esta edición, entre ellas Rituals, Cabalburr, Ishbili, Compañía Raíces, Gálata, Epa! Juglares, Maya Olín, Nazareth, Cetrero, Artimaña, La Troupete del Luisete, Youssef Batanero y Dark Fantasy.

FunBox, cita con los saltos en El Arenal

El parque hinchable más grande del mundo regresa a Córdoba para la delicia de los más pequeños de la casa y sus familias. La atracción Funbox aterrizará el próximo 30 de enero en el recinto ferial de El Arenal con una propuesta pensada para todas las edades, pero especialmente atractiva para los niños.

Llega a Córdoba el parque hinchable más grande del mundo / FUNBOX

El recinto de Funbox abarca 4.000 metros cuadrados con diez áreas de juegos: Desafío Montañoso, Battle Team, Carrera de Obstáculos, Gumble Gallop, Tobogán de 7 metros, Ninja Wall.

‘Ya suena a Semana Santa’

El Teatro de la Axerquía acoge este sábado 31 de enero, a las 17.00 horas, el Festival de Bandas 'Ya suena a Semana Santa'. Un encuentro excepcional que reúne a cuatro de las formaciones más emblemáticas y reconocidas del panorama cofrade andaluz, en un evento único en Córdoba, con producción profesional y un cartel histórico:

Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas – Triana (Sevilla)

Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Victoria – Las Cigarreras (Sevilla)

Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba)

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención (Córdoba)

COAC del Carnaval

El Gran Teatro de Córdoba acoge desde esta noche una nueva edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) donde se darán cita más de 40 agrupaciones entre chirigotas, comparsas, grupos infantiles y murgas. Desde el miércoles 28 y hasta el domingo 1 de febrero tendrá lugar la fase preliminar, las semifinales serán del 3 al 5 de febrero y la gran final se celebrará el sábado 7.

Empieza el COAC en el Gran Teatro. / CÓRDOBA

En el concurso actuarán un total de 42 agrupaciones. La modalidad más numerosa será la de la reina de la fiesta, la chirigota, con 18 agrupaciones. La comparsa estará representada por 13 grupos. Además, habrá siete agrupaciones infantiles, lo que demuestra la buena salud de la que goza el carnaval cordobés, y también pasarán por las tablas cuatro murgas. Ni infantiles ni murgas entran en competición.

La Candelaria en Dos Torres

La localidad cordobesa de Dos Torres volverá a convertirse los días 30 y 31 de enero en epicentro de las tradiciones de Los Pedroches con la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Candelaria, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. El evento reunirá a vecinos y visitantes en torno a una amplia programación cultural y festiva que tiene al fuego como principal elemento simbólico.

Candelaria en Dos Torres / Rafa Sánchez

La celebración combina música popular, jotas serranas, artesanía, degustaciones gastronómicas y los tradicionales mercados francos, consolidándose como una de las festividades con mayor arraigo en el norte de la provincia de Córdoba.

Salas de conciertos

Doble cita musical en las salas de Córdoba este viernes. En la Sala M100, Obús & Barón Rojo, en un evento único reúne en un mismo escenario a dos leyendas del heavy metal español, grupos pioneros del género en la década de 1980. Y en la Sala Impala, David Muntané presenta su primer álbum Garrapaterías. Y el sábado, en la Sala Impala, concierto de Morti junto a House Of Dawn y Nidhögg.

‘Mujer, arte y alma’, en Viana

Este viernes 30 de enero se inaugura en el Palacio de Viana la muestra ‘Mujer, arte y alma’. Una propuesta artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformadora. Bajo el título 'Mujer, Arte y Alma', nace como un espacio de encuentro entre disciplinas y generaciones donde la pintura, la fotografía, la ilustración y la palabra poética se entrelazan para dar voz a las mujeres creadoras y poner en valor su aportación al panorama cultural contemporáneo.

La muestra reúne la obra de más de una quincena de artistas visuales junto a 10 poetas, cuyas creaciones dialogan entre sí para ofrecer una experiencia que trasciende lo estético y conecta con la identidad y la esencia de la mujer.

La Orquesta, en familia

Este domingo, en el Teatro Góngora, a las 12.00 horas, sesión familiar con la Orquesta de Córdoba y ‘El ensayo de orquesta’, un espectáculo vibrante y emotivo que, con la música clásica como hilo conductor, sumerge al espectador, quien también puede participar, en el universo cotidiano de una orquesta sinfónica.