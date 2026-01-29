Estos son los litros que ha dejado en Córdoba el paso de Kristin y los municipios donde más ha llovido

La lluvia continúa azotando a la provincia de Córdoba a modo de un tren de borrascas que en el caso de este miércoles, con el paso de Kristin, dejó más de doscientas incidencias en la capital y provincia por un temporal de lluvia y fuertes vientos, que puso en aviso naranja a la Campiña y la Subbética, y dejó rachas de hasta 100 kilómetros por hora a primera hora de la mañana en la capital.

Kristin tomaba así el relevo a Joseph –con temporal de chubascos y vientos de hasta 71 kilómetros por hora-, que hizo acto de presencia el martes, y a Ingrid, cuyos estragos se dejaron notar durante el fin de semana y el lunes.

Está previsto que las lluvias se mantengan en la provincia durante la jornada del jueves, aunque con menor intensidad y aviso amarillo en la Subbética, y que amainen de cara al viernes y sábado, para volver con fuerza a partir del domingo 1 de febrero.

A. J. González

Este es el pueblo donde más ha llovido este martes

El impacto de la borrasca Kristin ha dejado hasta 37,8 litros acumulados en la jornada del miércoles 28 de enero, en un día muy lluvioso en la mayoría de los puntos de la provincia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación que más litros ha registrado ha sido la de Cardeña, con 37,8 litros en 24 horas.

Le sigue la estación de Córdoba Aeropuerto, con 31 litros, y en tercer lugar Montoro, con 29,2 litros.

Estas marcas están lejos de las registradas el martes 27 con el paso de Joseph, cuando se registraron hasta 50 litros por metro cuadrado.

El cauce del Guadalquivir en Casillas. / A. J. GONZÁLEZ

Estos son los litros recogidos en Córdoba con Kristin

Este es el balance de Kristin en la provincia, de acuerdo con los datos de las estaciones de la Aemet:

Cardeña: 37,8 litros

Córdoba Aeropuerto: 31

Montoro: 29,2

Córdoba Guadanuño: 29

Priego de Córdoba: 25,4

Aguilar de la Frontera: 24

Fuente Palmera: 23,2

La Rambla: 21,4

Espiel: 19,8

Benamejí: 17,2

Doña Mencía: 15,8

Villanueva de Córdoba: 13,2

Hinojosa del Duque: 12

Córdoba Prágdena: 10,8

Valsequillo: 10,6

Así están los embalses en Córdoba tras el paso de Joseph

En cuanto al impacto de los litros caídos en los pantanos de Córdoba, el total de agua embalsada ha experimentado una subida de 2,45 puntos en 24 horas, pasando de 55,52% al 57,97%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 29 de enero, de acuerdo con la información de la CHG: