Estos son los litros que ha dejado en Córdoba el paso de Kristin y los municipios donde más ha llovido
La borrasca mantuvo en alerta naranja por un temporal de lluvia y fuertes vientos a la Campiña y Subbética
La lluvia continúa azotando a la provincia de Córdoba a modo de un tren de borrascas que en el caso de este miércoles, con el paso de Kristin, dejó más de doscientas incidencias en la capital y provincia por un temporal de lluvia y fuertes vientos, que puso en aviso naranja a la Campiña y la Subbética, y dejó rachas de hasta 100 kilómetros por hora a primera hora de la mañana en la capital.
Kristin tomaba así el relevo a Joseph –con temporal de chubascos y vientos de hasta 71 kilómetros por hora-, que hizo acto de presencia el martes, y a Ingrid, cuyos estragos se dejaron notar durante el fin de semana y el lunes.
Está previsto que las lluvias se mantengan en la provincia durante la jornada del jueves, aunque con menor intensidad y aviso amarillo en la Subbética, y que amainen de cara al viernes y sábado, para volver con fuerza a partir del domingo 1 de febrero.
Este es el pueblo donde más ha llovido este martes
El impacto de la borrasca Kristin ha dejado hasta 37,8 litros acumulados en la jornada del miércoles 28 de enero, en un día muy lluvioso en la mayoría de los puntos de la provincia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estación que más litros ha registrado ha sido la de Cardeña, con 37,8 litros en 24 horas.
Le sigue la estación de Córdoba Aeropuerto, con 31 litros, y en tercer lugar Montoro, con 29,2 litros.
Estas marcas están lejos de las registradas el martes 27 con el paso de Joseph, cuando se registraron hasta 50 litros por metro cuadrado.
Estos son los litros recogidos en Córdoba con Kristin
Este es el balance de Kristin en la provincia, de acuerdo con los datos de las estaciones de la Aemet:
- Cardeña: 37,8 litros
- Córdoba Aeropuerto: 31
- Montoro: 29,2
- Córdoba Guadanuño: 29
- Priego de Córdoba: 25,4
- Aguilar de la Frontera: 24
- Fuente Palmera: 23,2
- La Rambla: 21,4
- Espiel: 19,8
- Benamejí: 17,2
- Doña Mencía: 15,8
- Villanueva de Córdoba: 13,2
- Hinojosa del Duque: 12
- Córdoba Prágdena: 10,8
- Valsequillo: 10,6
Así están los embalses en Córdoba tras el paso de Joseph
En cuanto al impacto de los litros caídos en los pantanos de Córdoba, el total de agua embalsada ha experimentado una subida de 2,45 puntos en 24 horas, pasando de 55,52% al 57,97%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 29 de enero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,19% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,51%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,68%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,69%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,12%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,15%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,49%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,32%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,47%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 48,72%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,26%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 29,18% de su capacidad.
