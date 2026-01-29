Hacemos Córdoba exige un plan de actuación coordinado para devolver la normalidad a la ciudad tras la borrasca Kristin

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba la puesta en marcha de un plan de actuación “coordinado, organizado y calendarizado” para devolver a la normalidad a la ciudad tras los efectos de la borrasca Kristin, que ha provocado “numerosos daños en vías públicas, espacios municipales y patrimonio privado como consecuencia de rachas de viento que alcanzaron los 109 kilómetros por hora”.

Desde Hacemos Córdoba consideran que el alcalde debe “aprovechar el tiempo” y estar trabajando ya en la coordinación de todas las áreas municipales con competencias en la vía pública para actuar con rapidez y eficacia. “La ciudadanía necesita una administración ágil, eficaz y resolutiva, no una administración lenta que prolongue durante meses la solución de los problemas”, han señalado.

El grupo municipal ha recordado los errores cometidos tras otras borrascas, cuando durante meses permanecieron árboles caídos en calles, barrios e instalaciones deportivas, impidiendo incluso la actividad de clubes deportivos. “No es de recibo que se repitan imágenes de abandono, inoperancia y falta de gestión como las que ya se vivieron en distintos barrios de la ciudad”, han advertido.

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el Puente Romano. / A. J. GONZÁLEZ

Por ello, Hacemos Córdoba exige que el Ayuntamiento convoque de forma “urgente” a todos los departamentos implicados y elabore un plan de actuaciones coordinado y calendarizado, que “permita intervenir de manera ordenada y rápida en todos los espacios afectados y recuperar la normalidad en los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan”.

Utilidad de la aplicación meteorológica del Ayuntamiento

Asimismo, el grupo municipal ha anunciado que solicitará información detallada sobre todas las actuaciones realizadas durante la borrasca Kristin, así como sobre la utilidad real de la aplicación meteorológica contratada por el Ayuntamiento. Desde Hacemos Córdoba han mostrado “su sorpresa ante la falta de planificación y de aviso a la población, especialmente en zonas gravemente afectadas como la periferia”, pese a contar con herramientas que permiten prever con antelación episodios meteorológicos de alto riesgo. “Resulta incomprensible que, teniendo instrumentos para anticipar estas situaciones, no se haya informado adecuadamente a los vecinos ni se hayan tomado medidas preventivas”, han señalado.

Vecinos de Majaneque cuya casa se ha visto afectada por la borrasca. / A. J. GONZÁLEZ

Hacemos Córdoba ha mostrado también su “preocupación” por la sensación de “indefensión” vivida por la ciudadanía durante una jornada “especialmente peligrosa”, con “tejados volando, árboles cayendo y situaciones de riesgo incluso en entornos sensibles como centros educativos, reclamando explicaciones sobre las medidas de información preventiva trasladadas a la población afectada y sobre la coordinación entre los distintos servicios municipales”.

Conversaciones con la CHG

Por último, el grupo municipal ha vuelto a reclamar al alcalde que retome de manera inmediata las conversaciones con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento y limpieza de los arroyos del término municipal. “Cada año se repiten episodios similares y la falta de mantenimiento de los cauces provoca inundaciones que podrían prevenirse”, han señalado.

Retirada de árboles caídos en el entorno del Alcázar. / Manuel Murillo

Hacemos Córdoba ha recordado que durante el último mandato en el que Izquierda Unida formó parte del gobierno municipal se llegó a plantear un convenio con la Confederación Hidrográfica, que “debe retomarse para garantizar el adecuado estado de los arroyos y evitar taponamientos que deriven en daños a viviendas y espacios públicos”.

“El alcalde debe remangarse, abandonar el perfil bajo y apostar por la coordinación entre administraciones. Actuar con planificación, celeridad y eficacia no es una opción, es una obligación”, han concluido desde Hacemos Córdoba.