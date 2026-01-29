Córdoba capital pierde casi 800 habitantes en un año mientras la periferia atrae nuevos vecinos

Los movimientos poblacionales son fenómenos con vida propia que cambian en función de múltiples factores. Hace más de una década que el núcleo urbano de Córdoba, al igual que la provincia, pierde población. El envejecimiento, la caída de la natalidad y las dificultades para acceder a una vivienda están detrás de esta realidad, que se acentuó en 2020 con motivo de la pandemia. Una parte de la población que vivía en la ciudad decidió buscar nuevos destinos por necesidad o por comodidad y fue la periferia la que absorbió a una parte de esos habitantes.

Según la Estadística de Padrón Continuo publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad de Córdoba acabó el año pasado con una población de 324.159 personas (155.379 hombres y 168.780 mujeres) frente a los 324.902 del año anterior (155.831 hombres y 169.071 mujeres).

Un total de 743 habitantes abandonaron Córdoba para instalarse en la provincia o en otros lugares del territorio nacional e internacional. De esta forma, el número de habitantes del núcleo urbano de la ciudad se redujo parcialmente hasta las 290.112 personas (138.035 hombres y 152.077 mujeres) frente a las 34.047 que viven en la periferia (17.344 hombres y 16.703 mujeres). Aunque lejos del pico mínimo de habitantes de 2022 (286.588), la población se aleja de las cifras de hace una década, cuando en el núcleo urbano residían más de 295.000 personas.

Más mujeres en el núcleo urbano

La estadística muestra además que la mayoría de las personas que habitan en el núcleo urbano son mujeres, menos dadas a instalarse en la periferia. Por edades, el 14,2% de la población de la capital y de los que viven en el núcleo urbano son niños de entre 0 y 15 años, el 64,2% está en la franja de los 16 a los 64 años y un 21,6% tiene más de 65 años. El nomenclátor también aporta información sobre el origen de los empadronados en Córdoba. El 95,9% son españoles (311.132) frente a 13.027 extranjeros de los cuales 12.282 , el 94,2%, residen en el núcleo urbano.

El crecimiento se ve truncado

La tendencia de crecimiento iniciada en 2023 dio un giro el año pasado. Hace dos años, acabada la pandemia, el núcleo urbano experimentó un subidón en el número de residentes. Entre 2022 y 2023, 3.468 vinieron a vivir a los barrios de la ciudad sin que eso mermara población a la periferia. En 2024, se produjo un crecimiento aunque mucho más leve con la llegada al núcleo urbano de 847 vecinos. En 2025, la tendencia al alza se quebró y en lugar de recibir habitantes, el núcleo urbano de Córdoba volvió a perderlos, 791 en total, casi los mismos que había ganado el año anterior.

48 vecinos más en la periferia

De esos 791 que se fueron, la mayoría se fueron de la capital mientras 48 se instalaron en los barrios de la periferia, donde el precio de la vivienda es menor y la calidad de vida para ciertos perfiles es superior. Según los datos del INE, las barriadas periféricas con más solera no son las que han recibido vecinos nuevos. Alcolea, la más poblada de las barriadas exteriores de Córdoba, tiene 6.163 habitantes (3.098 hombres y 3.085 mujeres), 31 menos que en 2024; Villarrubia cerró 2025 con 6.121 (3.102 hombres y 3.019 mujeres), 43 menos que el año anterior; El Higuerón, con 4.544 residentes (2.271 hombres y 2.273 mujeres), dos menos que en 2024; Encinarejo perdió 18 habitantes y se quedó en 1.677 (844 hombres y 833 mujeres) y Cerro Muriano pasó de 870 residentes a 861 (477 hombres y 384 mujeres). Por contra, el padrón de Santa María de Trassierra registró 40 altas y ahora hay inscritas 974 personas (513 hombres y 461 mujeres).

El incremento de habitantes de la periferia, 48 personas más, no es muy elevado si bien muestra la resistencia de la periferia frente al núcleo urbano. En todo caso, son las parcelaciones las que han experimentado ligeros incrementos poblacionales el año pasado, al igual que destinos más frescos en el verano como Trassierra o la zona de Las Ermitas, que en 2025 aumentó en 13 personas el número de empadronados. Con veranos cada vez más calurosos y temperaturas más extremas, no es de extrañar que algunos se desplacen a la Sierra de Córdoba.