El Comité Ejecutivo de CECO apoya la reelección de Javier González de Lara como presidente de la CEA

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acordado manifestar su apoyo a la candidatura de Javier González de Lara para su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en el marco de la asamblea electoral que se celebrará el próximo 12 de febrero.

Este órgano de gobierno ha acordado avalar unánimemente su candidatura en reconocimiento a la labor que ya viene desempeñando. González de Lara, argumentan, ha promovido un "liderazgo sólido" de la organización empresarial, que "permite seguir dando respuesta a los importantes retos que tiene el tejido empresarial andaluz, así como el papel que ha desempeñado, en los últimos años, como agente clave del diálogo social y en la defensa de los intereses empresariales generales, contribuyendo al fortalecimiento del sistema productivo y al desarrollo económico y social de Andalucía".

La cita electoral tendrá lugar el 12 de febrero en la sede de la organización empresarial andaluza y reunirá a todos los territorios y sectores de actividad económica representados en Andalucía.

Noticias relacionadas

Javier González de Lara es presidente de CEA desde el 23 de enero de 2014, cargo que compatibiliza con el de presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de la sociedad de garantía recíproca, Garántia, entidad financiera dedicada a la concesión de avales a pymes y autónomos.