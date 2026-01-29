Empresas
El Comité Ejecutivo de CECO apoya la reelección de Javier González de Lara como presidente de la CEA
La asamblea electoral se celebrará el próximo 12 de febrero
El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acordado manifestar su apoyo a la candidatura de Javier González de Lara para su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en el marco de la asamblea electoral que se celebrará el próximo 12 de febrero.
Este órgano de gobierno ha acordado avalar unánimemente su candidatura en reconocimiento a la labor que ya viene desempeñando. González de Lara, argumentan, ha promovido un "liderazgo sólido" de la organización empresarial, que "permite seguir dando respuesta a los importantes retos que tiene el tejido empresarial andaluz, así como el papel que ha desempeñado, en los últimos años, como agente clave del diálogo social y en la defensa de los intereses empresariales generales, contribuyendo al fortalecimiento del sistema productivo y al desarrollo económico y social de Andalucía".
La cita electoral tendrá lugar el 12 de febrero en la sede de la organización empresarial andaluza y reunirá a todos los territorios y sectores de actividad económica representados en Andalucía.
Javier González de Lara es presidente de CEA desde el 23 de enero de 2014, cargo que compatibiliza con el de presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de la sociedad de garantía recíproca, Garántia, entidad financiera dedicada a la concesión de avales a pymes y autónomos.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba