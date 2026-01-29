Una comisión judicial tomará declaración en el hospital al padre detenido por matar a su hija en Córdoba

El padre detenido en Córdoba por, presuntamente, estrangular a su hija en el barrio de Cercadilla el lunes pasado pasará a disposición judicial este jueves. Según ha informado la Policía Nacional, dado que permanece hospitalizado, una comisión judicial se trasladará al centro sanitario para tomarle declaración sobre lo ocurrido.

Así, este jueves se cumplen las 72 horas previstas en la ley como tiempo máximo para que un individuo sea oído por el juez tras su detención. Después de esto, la autoridad judicial decide sobre la situación de la persona, con la adopción de posibles medidas como el ingreso en prisión. No obstante, la Policía Nacional avanza que, en este caso, es posible que el detenido continúe hospitalizado, bajo custodia policial, hasta recibir el alta médica.

Al desplazarse hasta el lugar de los hechos, los efectivos de emergencias encontraron al hombre con una herida en el abdomen, que podría haber sido autoinfligida con un arma blanca. La víctima, de 30 años de edad, sufría autismo y habría fallecido, supuestamente, estrangulada. El suceso tuvo lugar el lunes pasado, en torno a las 21.45 horas de la noche en una vivienda de la calle Villa de Rota.

Fuentes de la investigación indican a este periódico que, inicialmente, la Policía descarta la violencia de género o la violencia vicaria como causas del supuesto homicidio. Algunos vecinos apuntan que el hombre se trasladó de Huelva a Córdoba hace unos meses para estar con su hija.