CCOO Córdoba califica la regularización de personas migrantes como "un acto de responsabilidad y acierto"

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, califica el proceso de regularización de personas migrantes como "acto de responsabilidad y acierto" y afirma que "el acuerdo político para la regularización de personas migrantes es una buena noticia que responde a una reivindicación histórica de la organización y de la sociedad civil". En su opinión, "esta medida supone incorporar una visión humana y realista de la situación del mercado de trabajo, alejándose de los discursos extremistas que criminalizan a quienes sostienen sectores clave de la economía. Comprendemos que la extrema derecha se niegue porque no quieren ciudadanos con derechos y obligaciones, quieren esclavos para explotarlos mejor".

En ese sentido, Borrego ha destacado que "regularizar la situación administrativa de personas que ya están trabajando en nuestra provincia supone reconocer sus derechos, favorecer su inclusión social y facilitar sus aportaciones en términos fiscales y de Seguridad Social". Para CCOO, reconocer la necesidad de este proceso extraordinario es un ejercicio de responsabilidad política frente a aquellos que justifican respuestas excluyentes y discriminatorias sobre una realidad demográfica normalizada.

La responsable sindical ha recordado que "la integración laboral es el pilar fundamental de la cohesión social" y pone como ejemplo la situación del campo cordobés y las campañas agrícolas, “en las que la regularización tiene que acabar con las grandes bolsas de irregularidad y economía sumergida. El objetivo no es otro que combatir la explotación de personas en situación irregular y garantizar que la contratación se realice bajo marcos legales, con plenos derechos, obligaciones y salarios dignos”, remarca.

Sin embargo, CCOO de Córdoba ha alertado de que la normativa estatal puede quedar en papel mojado si no se resuelven los cuellos de botella administrativos. “CCOO viene denunciado el colapso que sufre la oficina de extranjería en Córdoba y ha criticado que el volumen de trámites se ha multiplicado sin que haya un refuerzo de personal acorde a la carga de trabajo”.

Asimismo, CCOO pide a los Ayuntamientos en nuestra provincia más implicación en este proceso y mayor compromiso con la integración social de las personas inmigrantes.

En este marco, el sindicato ha exigido un cambio estructural en la Estrategia Andaluza para la Inmigración. La organización reclama que se garanticen los servicios sociales en los barrios más precarios y la erradicación del chabolismo en las zonas rurales agrarias. "La población migrante contribuye de igual forma que la nacional al mantenimiento del estado del bienestar y debe ser tratada bajo los estrictos principios de igualdad y diversidad", puntualiza la secretaria General.

Finalmente, CCOO anuncia que mantendrá "una vigilancia estrecha para asegurar que la regularización se traduzca en contratos dignos". El sindicato ha advertido de que seguirá de cerca el proceso de regularización "para acabar con las bolsas de fraude y economía sumergida que lastran el desarrollo de nuestra provincia".