Bellido defiende la gestión del alcantarillado tras las últimas lluvias: "No ha habido ni anegaciones ni inundaciones"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho este jueves balance del paso de la borrasca Kristin, que dejó ayer en la capital más de un centenar de incidencias, concentradas principalmente durante la mañana, la mayoría relacionadas con las fuertes rachas de viento, además de 30 litros por metro cuadrado de lluvia, la mitad de ellos caídos en apenas una hora. El regidor ha defendido la gestión municipal del alcantarillado y los imbornales, recalcando que "no ha habido inundaciones ni anegaciones".

Bellido ha señalado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo "algunas actuaciones discretas" antes de la llegada de las últimas lluvias, lo que, a su juicio, ha permitido evitar situaciones más graves. «No ha habido ni anegaciones ni inundaciones», ha insistido, aunque sí se han producido episodios en los que «los colectores entran en carga y el agua empieza a salir hacia arriba». "Llega un punto en el que el colector, en lugar de absorber, expulsa el agua, más allá de lo que es habitual", ha explicado.

Manuel Murillo

Situación en la avenida del Corregidor

En relación con los imbornales, el alcalde ha destacado que «la campaña está dando resultado», aunque ha subrayado que el principal problema de la ciudad en episodios de lluvias intensas sigue siendo el estado y la capacidad de los colectores. En este sentido, ha señalado como punto especialmente delicado la avenida del Corregidor, donde desemboca un colector que recoge agua desde la Sierra y atraviesa zonas como Arroyo del Moro y Gran Vía Parque. Su ubicación en una depresión hace que colapse con cierta frecuencia, ha recordado.

A. J. González

Para paliar esta situación, el Consistorio ha realizado en los últimos meses "varias actuaciones discretas" destinadas a aliviar parcialmente el problema. "No es la solución definitiva, pero ayudará a que no colapse tan pronto", ha recalcado Bellido. Entre estas medidas, ha detallado la instalación de válvulas que evitan la mezcla del agua procedente del barrio con la del colector principal y la derivación de parte del caudal hacia el colector de San Cristóbal, lo que permite repartir mejor el volumen de agua. "No es una solución definitiva, pero de forma temporal aliviamos la carga en la zona y parece que ha funcionado", ha señalado.

Solución definitiva

Cabe recordar que el Ayuntamiento trabaja en la instalación de una válvula antirretorno en la avenida del Corregidor, una actuación que desde Emcasa definen como un "pequeño tanque de tormentas". Esta infraestructura estará conectada al colector marginal y a los aliviaderos existentes y permitirá gestionar de forma más eficiente los episodios de lluvias intensas, mejorando la capacidad de drenaje de toda la zona. La actuación cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros y se prevé que esté instalada en la primavera del próximo año.