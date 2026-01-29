Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance del temporalCaudal del GuadalquivirPadrónCribadosFin de semanaTrenesCórdoba CFIncidenciasReyerta C. Jardín
instagramlinkedin

Solidaridad

El banco de alimentos de Córdoba recibe más de 50.000 euros de tarjetas de Mercadona

La institución ha recibido mil tarjetas procedentes de la Gran Recogida

El Banco de Alimentos de Córdoba recibe mil tarjetas de compra de Mercadona.

El Banco de Alimentos de Córdoba recibe mil tarjetas de compra de Mercadona. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los efectos de la Gran Recogida 2025, siguen llegando al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. La organización ha recibido más de mil tarjetas de compra de Mercadona, por importe de más de 50.000 euros, procedentes de las donaciones que sus clientes realizaron en esta acción solidaria.

Según ha informado el Banco de Alimentos en un comunicado, las tarjetas, que tiene un valor de 50 euros, se entregarán a personas necesitadas para adquirir productos de primera necesidad en la cadena.

Noticias relacionadas

Los clientes de Mercadona en Córdoba donan 55.496 euros en la Gran Recogida 2025.

Los clientes de Mercadona en Córdoba donan 55.496 euros en la Gran Recogida 2025. / CÓRDOBA

La institucion ha aclarado que con estas tarjeras, los usuarius del banco de alimentos podrán comprar, en cualquiera de los establecimientos de Mercadona, alimentos perecederos y no perecederos así como productos de higiene y limpieza, considerados esenciales. Si bien, quedan excluidos productos alcohólicos, chucherías y bebidas azucaradas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  6. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

El día después de la inundación en Majaneque: "Llevo 30 años viviendo aquí y nunca nos había entrado tanta agua"

El día después de la inundación en Majaneque: "Llevo 30 años viviendo aquí y nunca nos había entrado tanta agua"

Una comisión judicial tomará declaración en el hospital al padre detenido por matar a su hija en Córdoba

Una comisión judicial tomará declaración en el hospital al padre detenido por matar a su hija en Córdoba

Córdoba rebaja a fase 0 el plan de emergencia, pero mantiene cerrado el entorno del Guadalquivir

Bellido defiende la gestión del alcantarillado tras las últimas lluvias: "No ha habido ni anegaciones ni inundaciones"

Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz: “Podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el 18 de enero”

Moreno, a los sanitarios del accidente de Adamuz: “Podéis sentiros muy satisfechos de lo que hicisteis el 18 de enero”

CCOO Córdoba califica la regularización de personas migrantes como "un acto de responsabilidad y acierto"

CCOO Córdoba califica la regularización de personas migrantes como "un acto de responsabilidad y acierto"

El arquitecto del Obispado en la iglesia Virgen del Camino: “El viento arrancó la cubierta como si fuera una vela”

El arquitecto del Obispado en la iglesia Virgen del Camino: “El viento arrancó la cubierta como si fuera una vela”

Juanma Moreno abre en Córdoba el debate sobre prohibir el uso de las redes sociales a los menores

Tracking Pixel Contents