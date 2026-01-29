Solidaridad
El banco de alimentos de Córdoba recibe más de 50.000 euros de tarjetas de Mercadona
La institución ha recibido mil tarjetas procedentes de la Gran Recogida
Los efectos de la Gran Recogida 2025, siguen llegando al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. La organización ha recibido más de mil tarjetas de compra de Mercadona, por importe de más de 50.000 euros, procedentes de las donaciones que sus clientes realizaron en esta acción solidaria.
Según ha informado el Banco de Alimentos en un comunicado, las tarjetas, que tiene un valor de 50 euros, se entregarán a personas necesitadas para adquirir productos de primera necesidad en la cadena.
La institucion ha aclarado que con estas tarjeras, los usuarius del banco de alimentos podrán comprar, en cualquiera de los establecimientos de Mercadona, alimentos perecederos y no perecederos así como productos de higiene y limpieza, considerados esenciales. Si bien, quedan excluidos productos alcohólicos, chucherías y bebidas azucaradas.
