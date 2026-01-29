El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este jueves la actuación «de urgencia», anunciada ayer, en el arroyo La Canchuela, tras el desbordamiento que ha provocado la inundación de viviendas en la zona de Majaneque. El Consistorio sostiene que el arroyo se desbordó «por el desprendimiento de un talud que canalizaba su cauce».

Esa rotura provocó que el agua acumulada por las lluvias intensas de la borrasca Kristin se desviara y acabara cruzando la carretera CH2, a la altura de la gasolinera, anegando una parte del núcleo principal de la barriada. El equipo de Infraestructuras y ténicos de Emacsa se desplazaron el miércoles a la zona para evaluar las causas y poner en marcha soluciones con las que contener el agua y ayer dio comienzo la realización de una escollera con bloques de hormigón y sacas de arena.

"Es competencia de la CHG"

No obstante, desde el primer momento, el Ayuntamiento ha insistido en que el arroyo La Canchuela es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El alcalde aseguró ayer que el Ayuntamiento va a actuar de forma urgente «desde la lealtad institucional» para reparar la infraestructura dañada y evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Sin embargo, matizó que también se mantendrán conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que, a su juicio, «la solución definitiva corresponde a ellos».

No obstante, las administraciones local y estatal parecen diferir en este punto, ya que la Confederación señala al Ayuntamiento como responsable del arroyo. Este diario elevó ayer la consulta sobre lo ocurrido en La Canchuela a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indicando que, según los vecinos, un equipo de técnicos visitó hace unos días la zona y les informó de que habían detectado una rotura en el cauce del arroyo aunque no se actuó, y que el Ayuntamiento de Córdoba tenía previsto realizar una intervención de urgencia en la zona.

Respuesta de la CHG

La Confederación Hidrográfica, por su parte, respondió escuetamente a la consulta asegurando que «según la dirección técnica de la CHG, el Ayuntamiento es el responsable de los cauces en tramo urbano, por lo que es quien debe tomar las medidas oportunas».