Espacio municipal
El Ayuntamiento de Córdoba abre un nuevo centro complementario de Servicios Sociales en el Sector Sur
El espacio servirá para talleres, orientación y acompañamiento a través del programa Eracis
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha inaugurado este jueves un nuevo recurso complementario para los vecinos del Sector Sur. El edificio se ubica en la calle Libertador Hidalgo y Costilla del barrio y responde a una doble necesidad, la falta de espacios para ciertas actividades de inserción laboral y la demanda vecinal.
La teniente alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, ha explicado que el Ayuntamiento había carencia de espacios para talleres y una demanda ciudadana de apoyo a la empleabilidad y atención más cercana. El centro se utilizará principalmente para talleres de inserción sociolaboral vinculados a Eracis, un programa clave en las zonas desfavorecidas del sur de Córdoba. Así, se refuerza un enfoque no solo asistencial, sino de acompañamiento, formación e inserción laboral.
El espacio, de propiedad municipal, estaba cerrado y se ha acondicionado con inversión mínima (limpieza y mobiliario) para poder ponerlo en carga. Cuenta con dos salas grandes para talleres, actividades o reuniones, una oficina para los trabajadores y aseos. Para Contador, esta "es otra forma de ver los servicios sociales, no solamente de forma asistencial".
El nuevo centro evita desplazamientos en un distrito con casi 40.000 habitantes y amplía los puntos de atención social a tres niveles: atención individual, grupal y comunitaria para mejorar empleabilidad, habilidades sociales, competencias digitales y orientación laboral. Además, el centro permitirá talleres preventivos y actividades de tarde para jóvenes y adolescentes con dificultades de acceso a recursos. Como dato, en la primera actividad grupal participaron 35 personas.
En el último año se han logrado cerca de 154 inserciones laborales en la ciudad vinculadas al programa Eracis (Sur, Moreras, Palmeras y Duque de Rivas) con un importante crecimiento de la actividad del programa: de siete reuniones en 2024 se ha pasado a 96 talleres en 2025, con un impacto directo en el empleo. La mayoría de las personas participantes en Eracis son mujeres, reforzando la igualdad de oportunidades. En el distrito Sur colaboran 12 entidades sociales (22 en total en la ciudad) junto a los Servicios Sociales Comunitarios.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba