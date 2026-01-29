El Ayuntamiento de Córdoba abre un nuevo centro complementario de Servicios Sociales en el Sector Sur

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha inaugurado este jueves un nuevo recurso complementario para los vecinos del Sector Sur. El edificio se ubica en la calle Libertador Hidalgo y Costilla del barrio y responde a una doble necesidad, la falta de espacios para ciertas actividades de inserción laboral y la demanda vecinal.

La teniente alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, ha explicado que el Ayuntamiento había carencia de espacios para talleres y una demanda ciudadana de apoyo a la empleabilidad y atención más cercana. El centro se utilizará principalmente para talleres de inserción sociolaboral vinculados a Eracis, un programa clave en las zonas desfavorecidas del sur de Córdoba. Así, se refuerza un enfoque no solo asistencial, sino de acompañamiento, formación e inserción laboral.

Fachada del nuevo centro. / AJ González

El espacio, de propiedad municipal, estaba cerrado y se ha acondicionado con inversión mínima (limpieza y mobiliario) para poder ponerlo en carga. Cuenta con dos salas grandes para talleres, actividades o reuniones, una oficina para los trabajadores y aseos. Para Contador, esta "es otra forma de ver los servicios sociales, no solamente de forma asistencial".

El nuevo centro evita desplazamientos en un distrito con casi 40.000 habitantes y amplía los puntos de atención social a tres niveles: atención individual, grupal y comunitaria para mejorar empleabilidad, habilidades sociales, competencias digitales y orientación laboral. Además, el centro permitirá talleres preventivos y actividades de tarde para jóvenes y adolescentes con dificultades de acceso a recursos. Como dato, en la primera actividad grupal participaron 35 personas.

Talleres en el centro. / AJ González

En el último año se han logrado cerca de 154 inserciones laborales en la ciudad vinculadas al programa Eracis (Sur, Moreras, Palmeras y Duque de Rivas) con un importante crecimiento de la actividad del programa: de siete reuniones en 2024 se ha pasado a 96 talleres en 2025, con un impacto directo en el empleo. La mayoría de las personas participantes en Eracis son mujeres, reforzando la igualdad de oportunidades. En el distrito Sur colaboran 12 entidades sociales (22 en total en la ciudad) junto a los Servicios Sociales Comunitarios.