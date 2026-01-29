Asemeco impulsa la participación de la industria auxiliar en Navantia Puerto Real ante la carga de trabajo de la próxima década

Asemeco, la asociación patronal de la industria metal mecánica, ha anunciado el éxito de las recientes reuniones mantenidas con los responsables de contratación y homologación de Navantia en Puerto Real (Cádiz). El encuentro ha servido para sentar las bases de una colaboración estable que permita a las empresas del sector dar respuesta a la alta demanda de trabajo proyectada para los próximos 10 años en el astillero.

Durante la visita institucional a las instalaciones, los representantes de Asemeco mantuvieron reuniones estratégicas con los departamentos clave de Navantia. El mensaje del astillero, explican desde la asociación en una nota de prensa, fue nítido: existe un firme interés en contar con el tejido empresarial local para satisfacer las necesidades operativas de sus proyectos inminentes.

Un abanico de oportunidades

La demanda de Navantia para la próxima década abarca perfiles profesionales muy diversos. Desde la patronal se destaca que se buscan especialistas en áreas como calderería, soldadura, electricidad, pintura, climatización, ventilación, limpieza técnica y servicios de suministro de materiales. Asimismo, existe una necesidad creciente de empresas centradas en la integración de sistemas tecnológicos, control y automatización.

"Navantia busca tanto a grandes especialistas como a pymes que puedan integrarse de manera eficiente en su cadena de suministro", señalan desde la junta directiva de Asemeco. "Nuestro objetivo es que ninguna empresa con capacidad técnica se quede fuera por falta de información o por el proceso de homologación de proveedores".

Tras el anuncio interno de esta colaboración, Asemeco ha registrado gran cantidad de solicitudes de información por parte de sus asociados. Ante este interés masivo, la patronal ha reforzado su papel de guía fomentando la cooperación entre empresas para licitaciones conjuntas y comprometiéndose a asesorar y acompañar a aquellas empresas que necesiten ayuda en el proceso de homologación.

"Como patronal, nuestra misión es dinamizar la industria metal mecánica. No solo facilitamos el contacto con grandes tractoras como Navantia, sino que eliminamos barreras técnicas y administrativas para que nuestras empresas sean competitivas", concluyen desde la asociación. Aquellas empresas interesadas en ampliar información o manifestar su interés para futuros contratos pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Asemeco y el formulario habilitado a tal efecto.