Administraciones y comunidad educativa sientan en Córdoba las bases del trabajo colectivo contra el acoso escolar

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba acoge hasta este viernes el Congreso Nacional para la Convivencia en la era digital. Andalucía frente al Acoso, organizado por la Junta de Andalucía, con la colaboración de numerosos centros educativos, y que pretende sentar las bases del trabajo, que debe ser colectivo, contra el bullying. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; o el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, han sido algunos de los representantes que han estado presentes en la inauguración de un congreso que tiene vocación de continuidad, pues es el primero, en otros puntos de todo el país.

Como ha señalado Juanma Moreno, "no es un congreso cualquiera", pues lo que se está haciendo en Córdoba es poner "los cimientos de futuros encuentros que vamos a tener en el conjunto de España para entre todos buscar soluciones a un problema tan grave como es el acoso". Profesorado, orientadores, familias o psicólogos toman parte de un encuentro donde el objetivo es generar propuestas y compartir soluciones más allá de lo que ya se hace, y que en ocasiones parece no dar resultados.

El grupo cordobés Los Aslándticos ha actuado durante el congreso. / A. J. GONZÁLEZ

Moreno ha dejado claro que del congreso podrán salir propuestas que supongan cambiar el sistema legislativo "si es necesario" o incluso modificar el modelo organizativo de la educación, así como nuevas medidas de carácter normativo. En Andalucía, ha valorado el presidente, "llevamos años trabajando sobre este tema y nos hemos propuesto liderar el debate a nivel nacional, no por ser los primeros, sino porque somos conscientes del enorme problema que tenemos en las aulas y en la convivencia".

El acoso "implica a toda la sociedad, es un asunto de estado"

El presidente de la Junta ha situado el acoso escolar a nivel de "asunto de estado" y ha recordado que "implica a toda la sociedad" porque "nos exige que unamos esfuerzos" para que los casos más graves, como el suicidio de Sandra Peña (cuya familia ha estado presente en el congreso) no vuelvan a suceder.

"No es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos"

Rafael Guerrero, psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación, y que ha participado en uno de los coloquios junto a Juanma Moreno, ha señalado, sobre el acoso, que es "una problemática social" que "no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos". Sobre la casuística agravada del acoso a través de redes sociales, Guerrero ha explicado que "las redes minan la autoestima, nos generan dudas" y ha advertido que si esto afecta a los adultos, "cómo no va a afectar a los menores".

Juanma Moreno y Rafael Guerrero, durante un momento del coloquio. / A. J. GONZÁLEZ

El psicólogo ha incidido en que "una de las grandes necesidades del ser humano, en el punto de desarrollo de la adolescencia, es la necesidad de ser visto, de sentirse perteneciente". Si se vive la experiencia de no pertenecer a ningún sitio, incluso de no tener ni un amigo, lo que se genera "es traumático", ha añadido.

Como clave, Guerrero entiende que hay que huir del "son cosas de chiquillos" porque "una trastada es cosa de chiquillos", pero no lo es el acoso. "El ser humano necesita poder contar para poder asimilar lo que sucede", ha detallado, por lo que es clave que los menores que sufren acoso tengan "a una tribu, una manada" que puede ser un grupo de adultos (padres, orientadores, profesores...) a las que poder acudir.