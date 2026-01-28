El Zoo de Córdoba, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños sufren desperfectos por la borrasca Kristin y se mantendrán cerrados

Las instalaciones municipales también se han visto seriamente afectadas por el paso de la borrasca Kristin por Córdoba. Las fuertes rachas de viento registradas durante la mañana del miércoles han provocado la caída de numerosos árboles en parques, el Zoo y la Ciudad de los Niños, además de daños en varios invernaderos del Real Jardín Botánico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, durante la mañana de este miércoles —cuando la capital se encontraba en aviso naranja por viento y amarillo por lluvias— los bomberos y la Policía Local han atendido más de un centenar de incidencias. La mayoría han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas, el saneamiento de fachadas, desprendimientos de cascotes, antenas y placas solares, así como pequeñas inundaciones provocadas por el desbordamiento de arroyos.

Daños en el Zoo, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños

Las instalaciones municipales dependientes del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Ingema) han sido algunas de las más afectadas. En la Ciudad de los Niños se ha registrado la caída de quince árboles, que han causado daños en varias atracciones del recinto. Además, un pino de grandes dimensiones ha caído sobre la valla perimetral, lo que obligó a cortar al tráfico la avenida Menéndez Pidal mientras se limpiaba y despejaba la zona.

El Real Jardín Botánico también ha sufrido importantes desperfectos. En este espacio se han contabilizado una docena de árboles caídos, además de daños en varios invernaderos, donde se han roto cristales y agrietado techos.

Por su parte, el Zoo de Córdoba tampoco ha sido ajeno al temporal. En sus instalaciones se han registrado diez árboles caídos, aunque en este caso no se han producido daños de consideración.

Desde Ingema han señalado que en los próximos días los técnicos municipales realizarán una evaluación más detallada de los daños y de los posibles riesgos en estas instalaciones. Mientras tanto, permanecerán cerradas al público como medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes.

Noelia Santos Inundaciones en Majaneque El desbordamiento del arroyo de La Canchuela, como consecuencia de la borrasca Kristin, ha provocado la inundación de varias viviendas en la barriada de Majaneque, en Córdoba capital. Paqui Valverde, una de las portavoces vecinales de la zona, ha explicado a este periódico que las inundaciones en esta zona de la ciudad no son habituales, y todo apunta a que se ha debido a la rotura de un encauzamiento del arroyo, que normalmente, si llueve mucho, desagua sin problema hacia el río. Lee la noticia completa aquí.

Adrián Ramírez Más de un centenar de incidencias tras el paso de la borrasca Kristina El número de incidencias en Córdoba por el paso de la borrasca Kristin se eleva ya a más de un centenar. El temporal ha dejado calles anegadas, árboles caídos, tejados arrancados y multitud de percances tras unas rachas de viento que han superado los 100 km/h. [Lea aquí la noticia completa]

Carretera A-3126 en el pk4+000 inundada ha reabierto con precaución. / CÓRDOBA Varias carreteras de la provincia reabren al tráfico con precaución tras la bajada del agua La carretera A-309 ha reabierto al tráfico con precaución en el punto kilométrico 34+500, en el término municipal de Córdoba, a unos 10 kilómetros de Castro del Río y 17 de Bujalance. Tras la bajada del nivel del agua, se ha comenzado a dar paso a los vehículos de forma controlada con el objetivo de descongestionar el tráfico acumulado en la zona, según ha actualizado la Junta de Andalucía. También abren con precaución otras vías afectadas. En la A-3126, en el término municipal de Baena, se permite la circulación en el PK 4+000, a 4,5 kilómetros de Valenzuela y 12,5 de Cañete de las Torres, así como en el PK 4+800, donde aún se registra cruce de agua. Por su parte, la A-305 está abierta en el PK 40+000, también en el término de Baena, a 5,5 kilómetros de Valenzuela y 16 kilómetros de Baena, recomendándose extremar la precaución al circular.