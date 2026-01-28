Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Zoo de Córdoba, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños sufren desperfectos por la borrasca Kristin y se mantendrán cerrados

El viento ha provocado la caída de numerosos árboles en las instalaciones municipales y el Ayuntamiento tendrá que evaluar los daños

Aviso naranja en Córdoba

Aviso naranja en Córdoba / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Las instalaciones municipales también se han visto seriamente afectadas por el paso de la borrasca Kristin por Córdoba. Las fuertes rachas de viento registradas durante la mañana del miércoles han provocado la caída de numerosos árboles en parques, el Zoo y la Ciudad de los Niños, además de daños en varios invernaderos del Real Jardín Botánico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, durante la mañana de este miércoles —cuando la capital se encontraba en aviso naranja por viento y amarillo por lluvias— los bomberos y la Policía Local han atendido más de un centenar de incidencias. La mayoría han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas, el saneamiento de fachadas, desprendimientos de cascotes, antenas y placas solares, así como pequeñas inundaciones provocadas por el desbordamiento de arroyos.

Desprendimiento del tejado en la parroquia Virgen del Camino de Ciudad Jardín

Diario CÓRDOBA

Daños en el Zoo, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños

Las instalaciones municipales dependientes del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Ingema) han sido algunas de las más afectadas. En la Ciudad de los Niños se ha registrado la caída de quince árboles, que han causado daños en varias atracciones del recinto. Además, un pino de grandes dimensiones ha caído sobre la valla perimetral, lo que obligó a cortar al tráfico la avenida Menéndez Pidal mientras se limpiaba y despejaba la zona.

El Real Jardín Botánico también ha sufrido importantes desperfectos. En este espacio se han contabilizado una docena de árboles caídos, además de daños en varios invernaderos, donde se han roto cristales y agrietado techos.

Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba

Manuel Murillo

Por su parte, el Zoo de Córdoba tampoco ha sido ajeno al temporal. En sus instalaciones se han registrado diez árboles caídos, aunque en este caso no se han producido daños de consideración.

Desde Ingema han señalado que en los próximos días los técnicos municipales realizarán una evaluación más detallada de los daños y de los posibles riesgos en estas instalaciones. Mientras tanto, permanecerán cerradas al público como medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes.

