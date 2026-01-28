Acuerdo
Ximenez Iluminación y la Universidad de Córdoba se alían para mejorar la eficiencia energética del alumbrado festivo
El convenio impulsará proyectos de investigación aplicada en sostenibilidad, economía circular y digitalización
La empresa cordobesa Ximenez Iluminación y la Universidad de Córdoba (UCO) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de avanzar en la sostenibilidad y la eficiencia energética del alumbrado artístico, festivo y ornamental, mediante el desarrollo conjunto de proyectos de investigación aplicada e innovación vinculados a la economía verde y la digitalización.
El acuerdo permitirá aplicar el conocimiento académico y la experiencia empresarial al análisis y mejora de las actuaciones que Ximenez Iluminación desarrolla en ciudades, ferias y grandes eventos, con el fin de reducir el consumo energético, la huella ambiental y la contaminación lumínica.
Desde la empresa se subraya que esta colaboración refuerza una estrategia basada en integrar la sostenibilidad como eje central de sus proyectos, apoyándose tanto en la experiencia acumulada como en la innovación y el conocimiento científico.
Economía circular y digitalización
Entre las líneas de trabajo previstas se incluyen la gestión y valorización avanzada de residuos, la optimización digital de procesos y el diseño de modelos predictivos e inteligencia artificial orientados a una reducción efectiva del impacto ambiental y a la generación de valor económico y social.
Estas herramientas permitirán, entre otros aspectos, mejorar la planificación de rutas y actuaciones en la vía pública, optimizando recursos y aumentando la eficiencia de los proyectos de iluminación festiva.
Transferencia de conocimiento desde la UCO
Desde la Universidad de Córdoba se destaca el potencial investigador de la institución para dar respuesta a retos actuales como la sostenibilidad. La UCO aportará su capacidad científica para reforzar la conexión entre investigación, innovación y empresa, favoreciendo la transferencia de conocimiento al tejido productivo cordobés.
En este marco, el convenio contará con la participación de profesorado del grupo de Dirección de Empresas y Economía Aplicada, especializado en sostenibilidad, economía circular, análisis de impacto y evaluación de políticas y proyectos.
Herramientas avanzadas y casos reales
El acuerdo contempla el desarrollo de soluciones digitales avanzadas, como esquemas de gemelo digital, cuadros de mando ambientales y sistemas de apoyo a la decisión basados en datos. Estas herramientas se probarán sobre actuaciones reales de Ximenez Iluminación, como campañas de Navidad o grandes ferias, que servirán como casos de estudio.
A partir de datos como inventarios de materiales, flujos de residuos o consumos energéticos, se crearán indicadores y bases de datos que respalden la modelización y el análisis ambiental.
Un acuerdo a medio plazo
El convenio tendrá una vigencia inicial de 4 años, prorrogables por un periodo adicional, y se enmarca en las tendencias internacionales de digitalización industrial y compromiso ambiental, con el objetivo de mejorar la eficiencia en un sector intensivo en energía y materiales como el del alumbrado urbano y festivo
