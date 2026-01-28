Córdoba vive una jornada marcada por la emergencia meteorológica. La borrasca Kristin ha puesto en aviso naranja a la capital y la provincia, con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, inundaciones carreteras cortadas y una mujer herida en la capital. Estas son algunas de las incidencias más graves del día. En paralelo, el Ministerio de Transportes avanza hacia la recuperación de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid tras autorizarse las obras de emergencia en el tramo dañado durante el accidente ferroviario de Adamuz, con la previsión de que el servicio se restablezca a partir del 8 de febrero. Además, continúa el seguimiento del grave suceso ocurrido en el barrio de Cercadilla, donde el padre detenido por la presunta muerte de su hija permanece hospitalizado y bajo custodia policial, a la espera de poder pasar a disposición judicial.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

España