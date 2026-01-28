Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 28 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El impacto de la borrasca Kristin en Córdoba, la posible fecha de la reanudación del AVE con Madrid y el seguimiento del presunto asesinato en Cercadilla marcan la actualidad de la jornada

El temporal destroza el tejado de una iglesia en Ciudad Jardín.

El temporal destroza el tejado de una iglesia en Ciudad Jardín. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba vive una jornada marcada por la emergencia meteorológica. La borrasca Kristin ha puesto en aviso naranja a la capital y la provincia, con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, inundaciones carreteras cortadas y una mujer herida en la capital. Estas son algunas de las incidencias más graves del día. En paralelo, el Ministerio de Transportes avanza hacia la recuperación de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid tras autorizarse las obras de emergencia en el tramo dañado durante el accidente ferroviario de Adamuz, con la previsión de que el servicio se restablezca a partir del 8 de febrero. Además, continúa el seguimiento del grave suceso ocurrido en el barrio de Cercadilla, donde el padre detenido por la presunta muerte de su hija permanece hospitalizado y bajo custodia policial, a la espera de poder pasar a disposición judicial.

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

