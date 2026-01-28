La actualidad del miércoles 28 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El impacto de la borrasca Kristin en Córdoba, la posible fecha de la reanudación del AVE con Madrid y el seguimiento del presunto asesinato en Cercadilla marcan la actualidad de la jornada
Córdoba vive una jornada marcada por la emergencia meteorológica. La borrasca Kristin ha puesto en aviso naranja a la capital y la provincia, con rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, inundaciones carreteras cortadas y una mujer herida en la capital. Estas son algunas de las incidencias más graves del día. En paralelo, el Ministerio de Transportes avanza hacia la recuperación de la alta velocidad entre Córdoba y Madrid tras autorizarse las obras de emergencia en el tramo dañado durante el accidente ferroviario de Adamuz, con la previsión de que el servicio se restablezca a partir del 8 de febrero. Además, continúa el seguimiento del grave suceso ocurrido en el barrio de Cercadilla, donde el padre detenido por la presunta muerte de su hija permanece hospitalizado y bajo custodia policial, a la espera de poder pasar a disposición judicial.
- La borrasca Kristin deja una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba
- La alta velocidad Córdoba-Madrid podría renudarse el 8 de febrero: la jueza autoriza a Adif a reparar el tramo dañado en Adamuz
- Crimen en Cercadilla: el padre detenido por estrangular a su hija permanece en el hospital
Tragedia de Adamuz
- La fiscalía solicita que las cajas negras de los trenes de Adamuz se abran ante las juezas de Montoro
- Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz
Córdoba ciudad
- Herida una mujer en Córdoba tras caerle encima una pieza de hierro por la borrasca
- El nivel del Guadalquivir sigue creciendo a su paso por Córdoba y se acerca al umbral rojo
- La borrasca Kristin provoca inundaciones en varias viviendas de la barriada cordobesa de Majaneque
- Adif suspende la circulación ferroviaria de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía
- Reabierta la vía del tren entre Córdoba-Jaén después de dos días de cierre
- Cuatro detenidos, ya en libertad, y cuatro policías heridos tras una reyerta en Ciudad Jardín
- Cash Más Ahorro abrirá un nuevo supermercado en el barrio de Huerta de Santa Isabel
Provincia
- Los bomberos rescatan a dos personas en Almodóvar y Palma del Río atrapadas por el temporal
- El temporal de lluvia y viento azota el Alto Guadalquivir y provoca cortes de luz
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
España
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo