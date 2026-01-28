Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 29 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La pérdida de población en la capital, el nuevo modelo de cribado de cáncer de mama del Reina Sofía y el balance de daños por la borrasca Kristin centran la actualidad en Córdoba

El temporal destroza el tejado de una iglesia en Ciudad Jardín.

El temporal destroza el tejado de una iglesia en Ciudad Jardín. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba encara la jornada con asuntos de calado social, sanitario y de plena actualidad. La capital continúa perdiendo población y ha cerrado el último año con casi 800 habitantes menos, una tendencia sostenida en el tiempo que contrasta con el crecimiento de los municipios del entorno, impulsados por el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y las dificultades de acceso a la vivienda en el núcleo urbano. En el ámbito sanitario, la Junta de Andalucía ha introducido cambios relevantes en el protocolo de cribado del cáncer de mama, que desde enero permite realizar mamografía, ecografía y biopsia en un solo día a las mujeres con mayor riesgo, con el objetivo de agilizar diagnósticos y reducir la incertidumbre. Todo ello en una jornada marcada también por las consecuencias del paso de la borrasca Kristin, que ha dejado en la capital más de un centenar de incidencias, con fuertes rachas de viento, daños materiales y una persona herida.

  El Córdoba CF, en el camino del objetivo

  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  3. Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  5. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026

Tracking Pixel Contents