Córdoba encara la jornada con asuntos de calado social, sanitario y de plena actualidad. La capital continúa perdiendo población y ha cerrado el último año con casi 800 habitantes menos, una tendencia sostenida en el tiempo que contrasta con el crecimiento de los municipios del entorno, impulsados por el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y las dificultades de acceso a la vivienda en el núcleo urbano. En el ámbito sanitario, la Junta de Andalucía ha introducido cambios relevantes en el protocolo de cribado del cáncer de mama, que desde enero permite realizar mamografía, ecografía y biopsia en un solo día a las mujeres con mayor riesgo, con el objetivo de agilizar diagnósticos y reducir la incertidumbre. Todo ello en una jornada marcada también por las consecuencias del paso de la borrasca Kristin, que ha dejado en la capital más de un centenar de incidencias, con fuertes rachas de viento, daños materiales y una persona herida.

Córdoba capital pierde casi 800 habitantes en un año mientras la periferia atrae nuevos vecinos

El modelo del Reina Sofía marca el camino del cribado de cáncer de mama en Andalucía

La borrasca Kristin deja una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba

El Córdoba CF, en el camino del objetivo

