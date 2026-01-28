La actualidad del jueves 29 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La pérdida de población en la capital, el nuevo modelo de cribado de cáncer de mama del Reina Sofía y el balance de daños por la borrasca Kristin centran la actualidad en Córdoba
Córdoba encara la jornada con asuntos de calado social, sanitario y de plena actualidad. La capital continúa perdiendo población y ha cerrado el último año con casi 800 habitantes menos, una tendencia sostenida en el tiempo que contrasta con el crecimiento de los municipios del entorno, impulsados por el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y las dificultades de acceso a la vivienda en el núcleo urbano. En el ámbito sanitario, la Junta de Andalucía ha introducido cambios relevantes en el protocolo de cribado del cáncer de mama, que desde enero permite realizar mamografía, ecografía y biopsia en un solo día a las mujeres con mayor riesgo, con el objetivo de agilizar diagnósticos y reducir la incertidumbre. Todo ello en una jornada marcada también por las consecuencias del paso de la borrasca Kristin, que ha dejado en la capital más de un centenar de incidencias, con fuertes rachas de viento, daños materiales y una persona herida.
- Córdoba capital pierde casi 800 habitantes en un año mientras la periferia atrae nuevos vecinos
- El modelo del Reina Sofía marca el camino del cribado de cáncer de mama en Andalucía
- La borrasca Kristin deja una herida y más de un centenar de incidencias en Córdoba
Tragedia de Adamuz
- La fiscalía solicita que las cajas negras de los trenes de Adamuz se abran ante las juezas de Montoro
- Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz
Córdoba ciudad
- La alta velocidad Córdoba-Madrid podría renudarse el 8 de febrero: la jueza autoriza a Adif a reparar el tramo dañado en Adamuz
- La Junta autoriza el suministro en el Reina Sofía de un medicamento para tratar el mieloma múltiple
- Veinte años de la nevada que cubrió de blanco toda la provincia de Córdoba
- Diario CÓRDOBA publica un libro sobre el gran legado de Roma en la provincia
- Juana Martín reconquista París con su propuesta de alta costura inspirada en el caballo
Provincia
- Daños materiales, caídas de árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego
- La Junta aprueba la contratación de la obra de las depuradoras que darán servicio a Encinas Reales, Moriles y Las Navas por 14,5 millones
Deportes
- El Córdoba CF, en el camino del objetivo
Campo
- Los regantes aseguran que el riesgo de inundación revela el déficit de regulación en el Guadalquivir
España
Internacional
- Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026