La actualidad del miércoles 28 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aviso naranja por el temporal en Córdoba, el inminente inicio de las obras en los Colegios Provinciales y el arranque del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Gran Teatro centran la jornada
Córdoba afronta jornadas complicadas con la activación del aviso naranja por viento y lluvia tras la llegada de un temporal que ya ha dejado decenas de incidencias en la provincia y ha obligado al Ayuntamiento a activar el nivel 1 de emergencia. En el ámbito institucional, la Diputación provincial tiene ya todo preparado para iniciar en los próximos días las obras de transformación de los Colegios Provinciales del Parque Figueroa, un proyecto clave para concentrar servicios y modernizar sus instalaciones. En el plano cultural, el Gran Teatro levanta esta noche el telón del Carnaval con el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que reunirá a más de 40 grupos hasta el próximo domingo.
- Aviso naranja en Córdoba: activado el nivel de emergencia 1 por vientos de hasta 90 kilómetros por hora
- La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras
- Un total de 18 chirigotas y 13 comparsas se citan en el concurso de carnaval de Córdoba
Efectos de la borrasca
- Andalucía eleva el nivel de emergencias tras más de 300 incidencias y una fallecida en Málaga
- La borrasca Joseph descarga más de 14 litros y eleva el nivel del río en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
Tragedia de Adamuz
- La Junta acompañó a la zona cero a familiares de los últimos desaparecidos en Adamuz ante la angustia por la espera
- El Gobierno fija una indemnización de hasta 216.000 euros por fallecido en los accidentes ferroviarios
Córdoba ciudad
- Detenido un padre por la muerte por estrangulamiento de su hija en Cercadilla
- Indra prevé contratar a 450 personas para su fábrica de radares de Córdoba y llegar a los 30 millones de inversión en 2026
- El Cordobés, arropado por los aficionados en la presentación de su biografía oficial en el Círculo de la Amistad de Córdoba
- El cocinero cordobés despedido por el Ayuntamiento de Barcelona por suspender el catalán deberá ser readmitido o indemnizado
Provincia
- El alcalde de Villa del Río muestra a la subdelegada del Gobierno la preocupación de la población por las inundaciones
- José Antonio Fuentes, premio extraordinario de Matemáticas en la Universidad de Granada: «La constancia pesa más que el talento a la hora de estudiar»
Cultura
Deportes
- El adamuceño Andrés Cuenca, a un paso de salir del Barça, fichar por el Como y recalar en el Sporting
Internacional
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana