La actualidad del miércoles 28 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aviso naranja por el temporal en Córdoba, el inminente inicio de las obras en los Colegios Provinciales y el arranque del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Gran Teatro centran la jornada

Inundación del vado transitable del río Guadarramilla en la carretera que une Villaralto y Dos Torres.

Inundación del vado transitable del río Guadarramilla en la carretera que une Villaralto y Dos Torres. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba afronta jornadas complicadas con la activación del aviso naranja por viento y lluvia tras la llegada de un temporal que ya ha dejado decenas de incidencias en la provincia y ha obligado al Ayuntamiento a activar el nivel 1 de emergencia. En el ámbito institucional, la Diputación provincial tiene ya todo preparado para iniciar en los próximos días las obras de transformación de los Colegios Provinciales del Parque Figueroa, un proyecto clave para concentrar servicios y modernizar sus instalaciones. En el plano cultural, el Gran Teatro levanta esta noche el telón del Carnaval con el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que reunirá a más de 40 grupos hasta el próximo domingo.

Efectos de la borrasca

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 28 de enero de 2026

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

Un total de 18 chirigotas y 13 comparsas se citan en el concurso de carnaval de Córdoba

En Sadeco ‘Echamos el resto’ al contenedor gris: la separación de residuos, un pequeño gesto con impacto real en el entorno

Cuevas de Altazar denuncia el "abandono" de los arroyos y el riesgo de inundaciones en Villarrubia

La borrasca Joseph descarga más de 14 litros y eleva el nivel del río en Córdoba

Aviso naranja en Córdoba: activado el nivel de emergencia 1 por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

