Córdoba afronta jornadas complicadas con la activación del aviso naranja por viento y lluvia tras la llegada de un temporal que ya ha dejado decenas de incidencias en la provincia y ha obligado al Ayuntamiento a activar el nivel 1 de emergencia. En el ámbito institucional, la Diputación provincial tiene ya todo preparado para iniciar en los próximos días las obras de transformación de los Colegios Provinciales del Parque Figueroa, un proyecto clave para concentrar servicios y modernizar sus instalaciones. En el plano cultural, el Gran Teatro levanta esta noche el telón del Carnaval con el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que reunirá a más de 40 grupos hasta el próximo domingo.

Efectos de la borrasca

Tragedia de Adamuz

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Noticias relacionadas

Internacional