Un total de 18 chirigotas y 13 comparsas se citan en el concurso de carnaval de Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acoge desde esta noche una nueva edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) donde se darán cita más de 40 agrupaciones entre chirigotas, comparsas, grupos infantiles y murgas. Desde hoy y hasta el domingo tendrá lugar la fase preliminar, las semifinales serán del 3 al 5 de febrero y la gran final se celebrará el sábado 7.

La agrupaciones

En el concurso actuarán un total de 42 agrupaciones. La modalidad más numerosa será la de la reina de la fiesta, la chirigota, con 18 agrupaciones. La comparsa estará representada por 13 grupos. Además, habrá siete agrupaciones infantiles, lo que demuestra la buena salud de la que goza el carnaval cordobés, y también pasarán por las tablas cuatro murgas. Ni infantiles ni murgas entran en competición.

Será Córdoba, como es habitual, la provincia más representada con agrupaciones de la capital, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Cañete de las Torres, Villafranca y Palma del Río. Este año, de fuera de la provincia llegará una única agrupación, una chirigota del municipio sevillano de Marchena.

Comparsa 'A tus pies', primer premio del concurso del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Primera sesión

En cuanto a la sesión de hoy con la que se abrirá una nueva edición del COAC, actuarán un total de ocho grupos (tres comparsas, tres chirigotas, una infantil y una murga). El certamen lo abrirá la murga Los que no se gradúan, de Miguel Ángel Valle. Después le tocará el turno a la comparsa infantil Las guerreras, de Moisés Melero, y que el año pasado fueron Los duendes del sur.

La primera chirigota de la noche y del COAC 2026 será Un viaje de carne, de Aguilar de la Frontera, con Jesús Lara de director y autor de música y Luis Cobos a cargo de la letra. La siguiente será la comparsa Los bienvestíos, conocida como la comparsa de Petiti y que será una de las más esperadas de la noche (fueron terceros en 2025 con Carnavalandia). La dirección corre a cargo de Juan Carlos Lozano y Antonio Álvarez, la música es de José Delgado y Carlos Felipe Fernández y la letra es de José Delgado Cruz Petiti.

Comparsa 'Carnavalandia', tercer premio el año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Seguirá la chirigota El tamaño no importa. Una chirigota poco infantil con música y letra de Andrés Losada y que el año pasado fueron Su primo, su ermano, su nami. La siguiente será Una comparsa con genio, de Villafranca de Córdoba. Rafaela Gómez y Consuelo Gómez firman esta comparsa que el año pasado fue La sonrisa callejera.

Noticias relacionadas

La última chirigota de la noche será Los que luchan contra el viento, de David Reyes y bajo la dirección de Abraham León y María Lora. En 2019 fueron Las de Marco. Cerrará la primera sesión de preliminares la comparsa Cuenta la leyenda, una joven agrupación que tiene a Carlos Parra como director, autor de letra y autor de música, en este último caso, acompañado por Fran Galán.