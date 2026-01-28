Telepizza regala porciones de pizza en Córdoba: estos son los días y horas en los que podrás degustar gratis su nueva creación

Telepizza ha creado una nueva pizza y no quiere que nadie se quede sin probarla. Es por ello que, para celebrar el que es su primer lanzamiento del año, la cadena regalará porciones de su Telepizza Kebab durante unos días a sus clientes, en locales seleccionados de toda España, entre los que se encuentran cuatro de Córdoba.

Se trata de una promoción atractiva para dar a conocer su nuevo producto, eso sí, en un horario específico y unidades limitadas, para los más rápidos.

La primera creación de la pizzería para este 2026 es una pizza con sabor a kebab, la masa de siempre y una receta única: base de tomate, pollo, cebolla, salsa kebab, especias kebab y orégano, según ha detallado la marca en su página web.

¿Cómo funciona la promoción?

La promoción ya está activa y se prolongará el 29 de enero. La iniciativa no requiere compra previa ni condición adicional, sino que basta con acudir a los establecimientos adheridos dentro del horario indicado. En Córdoba, se podrán recoger las porciones gratuitas de 19.00 a 20.00 horas, según figura en sus carteles.

Una imagen de la nueva pizza de kebab de Telepizza. / Telepizza

Hay un requisito más, se repartirá una porción por persona y solo los más rápidos podrán conseguirla porque hay unidades limitadas. Según detalla el establecimiento en las condiciones de la oferta, se regalará un máximo de 210 porciones (35 pizzas medianas) por restaurante al día.

Cuatro locales en Córdoba

Estos son los establecimientos de Córdoba en los que podrás conseguir tu pizza gratis:

Avenida de Barcelona, 20

Calle Alcalá Zamora esquina con avenida de los Almogávares

Avenida del Aeropuerto, 15

Avenida Cañito Bazán, 1

Además de estas ubicaciones, dará a probar su nueva receta en restaurantes de otras 21 ciudades españolas.