Tejados arrancados, numerosos árboles caídos y calles anegadas: la borrasca Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja 76 incidencias

Se han registrado rachas de viento de más de 100 km/h que han provocado multitud de incidencias en la ciudad

Planchas de metal caen a la calle en la calle Motril, en Córdoba.

Planchas de metal caen a la calle en la calle Motril, en Córdoba. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Placas de edificios e iglesias arrancadas por el viento, decenas árboles caídos y calles y carreteras anegadas. Ese es, por el momento, el balance que deja el paso de la borrasca Kristin por Córdoba capital, marcada especialmente por las fuertes rachas de viento, que han superado los 100 kilómetros por hora durante la mañana de este miércoles y que ya hja dejado 76 incidencias entre capital y provincia, según el Servicio de Emergencias 112.

El temporal ha sido especialmente intenso durante la madrugada y las primeras horas del día. Entre las 6.00 y las 7.00 horas se registraron 4,5 litros por metro cuadrado, mientras que a las 8.50 horas se alcanzaron rachas de viento de hasta 105 km/h, según los datos meteorológicos. Estas condiciones han provocado numerosas incidencias en la ciudad, multiplicando las intervenciones de los bomberos y de los servicios de emergencia, a la espera aún de un balance oficial.

Balsa de agua en una carretera cerca del hospital Reina Sofía.

Balsa de agua en una carretera cerca del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Numerosas incidencias

Según el balance publicado por el 112, hasta las 7 horas se han contabilizado 934 incidencias en toda Andalucía, 76 de ellas en Córdoba, que es la quinta provincia más afectada por el temporal, aunque ninguna de ellas ha causado por el momento heridos.

Una de las actuaciones más llamativas se produjo en la iglesia de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, situada en el Camino Viejo de Almodóvar, junto a la plaza de toros. A primera hora de la mañana, varias placas que recubren el tejado del templo se desprendieron y cayeron en la plaza contigua. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

Ramas de árboles caídas en el barrio del Guadalquivir de la capital cordobesa.

Ramas de árboles caídas en el barrio del Guadalquivir de la capital cordobesa. / Manuel Murillo

También en el barrio del Guadalquivir, en la calle Motril, varias planchas metálicas se soltaron de la fachada de un edificio y cayeron sobre el perímetro y la vía pública. Los bomberos procedieron a acordonar la zona por seguridad, sin que se hayan producido daños personales. El viento también ha provocado la rotura de la cristalería de la cafetería del Imibic, además de daños en su techo.

Árboles caídos

La caída de ramas y árboles ha sido otra constante a lo largo de la jornada. Se han registrado incidencias en numerosos puntos de la capital, como la plaza de Cañero, la calle Torremolinos, Fontanar de Cabano, Doctor Julián Ruiz Martín, la Ciudad de los Niños —donde fue necesario cortar al tráfico la avenida Menéndez Pidal mientras se retiraban los árboles—, la avenida de La Victoria o la avenida de Cádiz, entre otros. En algunos casos, las ramas han causado daños a vehículos que se encontraban estacionados. Además, una palmera de gran tamaño se ha caído junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, obligando a la intervención de los bomberos.

A estas incidencias se han sumado varios puntos anegados por la lluvia, especialmente en el polígono de La Torrecilla, donde el agua acumulada alcanzó varios centímetros, dificultando la circulación y anegando algunas calles.

