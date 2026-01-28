Tejados arrancados, numerosos árboles caídos y calles anegadas: la borrasca Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja 76 incidencias

Placas de edificios e iglesias arrancadas por el viento, decenas árboles caídos y calles y carreteras anegadas. Ese es, por el momento, el balance que deja el paso de la borrasca Kristin por Córdoba capital, marcada especialmente por las fuertes rachas de viento, que han superado los 100 kilómetros por hora durante la mañana de este miércoles y que ya hja dejado 76 incidencias entre capital y provincia, según el Servicio de Emergencias 112.

El temporal ha sido especialmente intenso durante la madrugada y las primeras horas del día. Entre las 6.00 y las 7.00 horas se registraron 4,5 litros por metro cuadrado, mientras que a las 8.50 horas se alcanzaron rachas de viento de hasta 105 km/h, según los datos meteorológicos. Estas condiciones han provocado numerosas incidencias en la ciudad, multiplicando las intervenciones de los bomberos y de los servicios de emergencia, a la espera aún de un balance oficial.

Balsa de agua en una carretera cerca del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Numerosas incidencias

Según el balance publicado por el 112, hasta las 7 horas se han contabilizado 934 incidencias en toda Andalucía, 76 de ellas en Córdoba, que es la quinta provincia más afectada por el temporal, aunque ninguna de ellas ha causado por el momento heridos.

Una de las actuaciones más llamativas se produjo en la iglesia de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, situada en el Camino Viejo de Almodóvar, junto a la plaza de toros. A primera hora de la mañana, varias placas que recubren el tejado del templo se desprendieron y cayeron en la plaza contigua. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

Ramas de árboles caídas en el barrio del Guadalquivir de la capital cordobesa. / Manuel Murillo

También en el barrio del Guadalquivir, en la calle Motril, varias planchas metálicas se soltaron de la fachada de un edificio y cayeron sobre el perímetro y la vía pública. Los bomberos procedieron a acordonar la zona por seguridad, sin que se hayan producido daños personales. El viento también ha provocado la rotura de la cristalería de la cafetería del Imibic, además de daños en su techo.

Árboles caídos

La caída de ramas y árboles ha sido otra constante a lo largo de la jornada. Se han registrado incidencias en numerosos puntos de la capital, como la plaza de Cañero, la calle Torremolinos, Fontanar de Cabano, Doctor Julián Ruiz Martín, la Ciudad de los Niños —donde fue necesario cortar al tráfico la avenida Menéndez Pidal mientras se retiraban los árboles—, la avenida de La Victoria o la avenida de Cádiz, entre otros. En algunos casos, las ramas han causado daños a vehículos que se encontraban estacionados. Además, una palmera de gran tamaño se ha caído junto al Alcázar de los Reyes Cristianos, obligando a la intervención de los bomberos.

A estas incidencias se han sumado varios puntos anegados por la lluvia, especialmente en el polígono de La Torrecilla, donde el agua acumulada alcanzó varios centímetros, dificultando la circulación y anegando algunas calles.

En Directo

Manuel González Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión. Corte de carretera en Campo de Aras, Lucena. / Manuel González

A. J. González En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba. Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Manuel Murillo Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba. Manuel Murillo

Adrián Ramírez El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas. El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital. [Lea aquí la noticia al completo]