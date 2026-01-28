La Subdelegación de Defensa en Córdoba inicia los actos de su 30 aniversario con un encuentro con los medios

La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha iniciado los actos conmemorativos de su 30 aniversario con un encuentro institucional con los medios de comunicación, celebrado en su sede con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Este acto supone el primero de un calendario de actividades que tendrá su momento central el próximo 11 de febrero en el Gran Teatro.

El desayuno informativo, celebrado a las 09.30 horas, tuvo carácter de encuentro institucional y estuvo orientado al contacto directo con los profesionales de los medios de comunicación. Durante el encuentro se recordó que la Subdelegación de Defensa en Córdoba fue creada el 12 de febrero de 1996, cumpliendo ahora 30 años de actividad en la provincia.

En el transcurso del acto se repasaron las principales líneas de trabajo que desarrolla la Subdelegación de Defensa en Córdoba, entre ellas la atención al personal militar, la gestión de reservistas y personal civil que presta servicio en el Ministerio de Defensa, así como la conservación del patrimonio dependiente del departamento.

También se destacó el papel de apoyo al reclutamiento, tanto en los procesos de selección y acceso a tropa en su primera fase como a través del punto de información permanente, así como la labor vinculada a la consolidación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), especialmente en lo relativo al desarrollo de infraestructuras, la gestión y la captación de talento mediante ofertas de empleo público.

Acto central en el Gran Teatro

El calendario de actividades conmemorativas tendrá su punto culminante el próximo 11 de febrero, con la celebración de un acto institucional en el Gran Teatro de Córdoba, coincidiendo con el aniversario de la creación de la Subdelegación.

Este evento servirá para hacer balance de las tres décadas de presencia de la Subdelegación de Defensa en la ciudad y su papel institucional en la provincia.

Recuerdo a las víctimas de Adamuz

Durante el encuentro, la Subdelegación de Defensa tuvo un recuerdo especial para las víctimas del accidente ocurrido en Adamuz, con una mención expresa al personal militar afectado. Se recordó el fallecimiento de un militar natural de Ronda y de otro que permanece hospitalizado.