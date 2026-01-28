En Sadeco ‘Echamos el resto’ al contenedor gris: la separación de residuos, un pequeño gesto con impacto real en el entorno

La correcta separación de residuos es uno de los grandes desafíos medioambientales a los que se enfrentan las ciudades, entre ellas Córdoba. Actualmente, muchos de estos restos se siguen depositando en contenedores inadecuados, dificultando su posterior tratamiento y reduciendo la eficacia del sistema de reciclaje.

Reforzar el conocimiento de la ciudadanía es clave para hacer un uso correcto de los contenedores.

Para revertir esta tendencia, en 2024 se implantó el contenedor gris de resto en Córdoba. Este nuevo sistema, que ha supuesto un avance en el modelo de gestión de residuos, ya forma parte del paisaje urbano y del día a día de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de Sadeco para mantener una ciudad más limpia, eficiente y sostenible.

Distintos tipos de contenedores. / Sadeco

Dos años después, la empresa municipal continúa ejerciendo esta labor de concienciación ciudadana, y lo hace con la campaña ‘Echamos el resto’.

¿Qué debe depositarse en el contender resto?

El contenedor resto está destinado a aquellos residuos que no pueden depositarse en ninguno de los contenedores existentes: orgánico, envases, papel y cartón y vidrio. Elementos como pañales, colillas, productos de higiene femenina como las compresas, cerámica, cepillos de dientes y otros residuos no reciclables deben ir exclusivamente en este contenedor para evitar la contaminación en el resto de fracciones.

Campaña 'Echamos el resto' de Sadeco. / Sadeco

En este sentido, reforzar el conocimiento de la ciudadanía es clave para hacer un uso correcto de los contenedores, identificar qué residuos se deben depositar en cada uno de ellos y conocer cómo se utiliza el contenedor resto.

¿Por qué es importante el quinto contenedor?

El quinto contenedor permite limpiar de impropios el resto de fracciones, especialmente la orgánica. «Separar bien no es solo una cuestión de orden, también es de eficiencia. Para Sadeco es necesario fortalecer el conocimiento y la comprensión del uso correcto de los contenedores, ayudando a la ciudadanía a identificar claramente qué residuos van en cada depósito y cuando corresponde utilizar el destinado al resto», explica la empresa municipal.

Campaña 'Echamos el resto' de Sadeco. / Sadeco

Por otra parte, la campaña ‘Echamos el resto’ reconoce el esfuerzo que la ciudadanía viene realizando. «El contenedor resto no es un cajón de sastre, sino una solución concreta para residuos muy específicos, porque cuando sabemos dónde va cada residuo, el sistema funciona mejor. Ganamos todos», añaden desde Sadeco.

Córdoba, referente en reciclaje

Desde hace años, Córdoba es referente en el reciclaje y en la gestión sostenible de residuos. Esto es el resultado del compromiso colectivo de una ciudad que separa los residuos, que se informa y que comprende que los pequeños gestos diarios tienen un impacto real en el entorno.

Campaña 'Echamos el resto' de Sadeco. / Sadeco

Separar bien los residuos es un acto sencillo que marca la diferencia. «Córdoba ya lo está haciendo bien, pero ahora toca hacerlo aún mejor», señala la empresa. Porque cada gesto de la ciudadanía cuenta y desde Sadeco ‘echamos el resto’.