El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja

El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas.

El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital.

Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Entorno del río cerrado

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Córdoba precintó este martes el entorno de La Calahorra y del Molino de Martos, como medida preventiva ante la crecida prevista del caudal, provocada por el desembalse continuado de los pantanos de la cuenca en las últimas horas.También ayer se cerraron los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como se decretó la suspensión de las actividades municipales en vía pública y el balizamiento de zonas con arbolado singular o elementos susceptibles de desprendimiento.

Situación del Guadalquivir a su paso por Córdoba, este miércoles. / A.J. González

En el conjunto de la provincia, también se mantienen en aviso naranja puntos como Almodóvar del Río, donde el Guadalquivir ha alcanzado los 6,37 metros, y rojo en Santaella y el arroyo Valchillón,. Además, la provincia continúa en aviso amarillo por fuertes precipitaciones hasta las 15.00 horas, y en aviso naranja por rachas intensas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Directo

Manuel González Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión. Corte de carretera en Campo de Aras, Lucena. / Manuel González

A. J. González En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba. Aviso naranja en Córdoba / A. J. González

Manuel Murillo Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba. Manuel Murillo