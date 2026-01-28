Temporal de lluvia y viento
El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en aviso naranja
El nivel se ha duplicado en apenas 24 horas por el paso de la borrasca Joseph
El río Guadalquivir ha superado los dos metros de altura y ha entrado en aviso naranja a su paso por Córdoba capital. Según los datos facilitados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cauce ha experimentado un incremento muy significativo de su nivel en las últimas horas.
El caudal del río se ha duplicado en apenas 24 horas. Poco antes del mediodía del martes apenas superaba el metro de altura; en torno a las 17.00 horas alcanzó el metro y medio, lo que activó el aviso amarillo (seguimiento), y ha sido ya en la mañana de este miércoles, poco después de las 11.00 horas, cuando ha pasado a nivel naranja (vigilancia) al rebasar los dos metros, conceretamente los 2,09. De forma puntual, el umbral se había alcanzado ya a las 8.40 horas. El nivel rojo, que alerta de riesgo de desbordamiento, se sitúa en los 2,50 metros. En apenas 17 horas, el Guadalquivir ha ganado medio metro a su paso por la capital.
Entorno del río cerrado
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Córdoba precintó este martes el entorno de La Calahorra y del Molino de Martos, como medida preventiva ante la crecida prevista del caudal, provocada por el desembalse continuado de los pantanos de la cuenca en las últimas horas.También ayer se cerraron los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como se decretó la suspensión de las actividades municipales en vía pública y el balizamiento de zonas con arbolado singular o elementos susceptibles de desprendimiento.
En el conjunto de la provincia, también se mantienen en aviso naranja puntos como Almodóvar del Río, donde el Guadalquivir ha alcanzado los 6,37 metros, y rojo en Santaella y el arroyo Valchillón,. Además, la provincia continúa en aviso amarillo por fuertes precipitaciones hasta las 15.00 horas, y en aviso naranja por rachas intensas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Los vecinos de Campo de Aras, en Lucena, sin luz
El desprendimiento en el asfalto de un árbol de gran porte, que atraviesa el asfalto, ha provocado la suspensión del tráfico rodado en la zona rural de Campo de Aras, en Lucena. Además, desde esta mañana se mantiene fuera de servicio el abastecimiento eléctrico. Efectivos de Protección Civil se han desplazado a este entorno para contribuir a la resolución de las incidencias. En el resto de Lucena, hasta el momento, los efectos de la borrasca Kristin son de controlada dimensión.
En fotos | El impacto del temporal de lluvia y viento en Córdoba
Algunas instantáneas del efecto de la borrasca Kristin sobre las calles y vías de Córdoba.
Vídeo | Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba
Árboles caídos, tejados arrancados y calles anegadas, entre los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba.
El fuerte viento derriba árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego
El temporal de lluvia y viento se está dejando notar en Córdoba con fuerza, con varios árboles y muros caídos en distintos puntos de la provincia, además de al menos seis carreteras comarcales cortadas. Además, el fuerte viento ha derribado árboles y muros en Aguilar, Baena, Palma, Puente Genil y Priego de Córdoba.
