Reunión en el centro Rey Heredia para reactivar la plataforma Marea Blanca Córdoba Ciudad

La plataforma Marea Blanca Córdoba Ciudad ha celebrado una asamblea informativa con asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos para intentar reactivar la movilización social en defensa de la sanidad pública en Córdoba.

En el encuentro, celebrado en el centro Rey Heredia, han participado cerca de 40 representantes de entidades de la capital, que han abordado la situación actual del sistema sanitario y posibles líneas de actuación.

Como principal conclusión, la asamblea ha acordado volver a movilizar a la ciudadanía cordobesa "ante el deterioro de la atención sanitaria y en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad". La iniciativa está impulsada por personas del ámbito social y sanitario, que ya han iniciado contactos con otras mareas blancas de la provincia y de Andalucía para coordinar acciones.

Plataforma "apartidista"

Entre las primeras medidas se encuentra la convocatoria de una asamblea abierta a toda la ciudadanía, en la que se presentará un ideario común y un plan de actuaciones. Marea Blanca Córdoba Ciudad se define como una plataforma "apartidista", cuyo objetivo es defender de forma colectiva el derecho fundamental a la salud.