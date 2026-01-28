Tribunales
Refuerzan la Fiscalía de Córdoba con un nuevo fiscal ante la tragedia ferroviaria de Adamuz
Alejandro Izuel, Natalia Izquierdo y Pedro Pozuelo son los tres fiscales que participarán en la investigación del accidente
La Fiscalía General del Estado ha autorizado el refuerzo, con un nuevo fiscal, de la Fiscalía provincial de Córdoba ante el incremento de trabajo derivado de la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz el domingo 18 de enero. En esta línea, la medida ha sido solicitada por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, quien también se desplazó al lugar del accidente en los momentos iniciales para conocer, de primera mano, el impacto del siniestro.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha informado a este periódico de que el nuevo fiscal asumirá parte del trabajo diario de los tres compañeros que, "de forma exclusiva", forman parte del grupo de trabajo impulsado por el Ministerio Público para la investigación de las causas del accidente.
Estos fiscales son Alejandro Izuel, delegado en Montoro, Pedro Pozuelo, que también lleva asuntos de este partido judicial, y la fiscal delegada de Seguridad Vial, Natalia Izquierdo. No obstante, desde la Fiscalía de Córdoba destacan que en este procedimiento colaborarán todos los fiscales que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
