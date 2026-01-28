Reabierta la vía del tren entre Córdoba-Jaén después de dos días de cierre

Adif ha informado de que sobre las 16.00 horas de este miércoles la vía del tren que une Córdoba y Jaén ya está despejada tras las acumulaciones de agua en distintas zonas entre la barriada cordobesa de Alcolea y el municipio jiennense de Espeluy, debido al fuerte temporal. No obstante, Renfe mantiene su plan alternativo de servicio por carretera en autobús para los clientes de los trenes de Media Distancia entre ambas ciudades, debido a las limitaciones de velocidad "significativas" en la vía, según han apuntado fuentes de Renfe, que adoptó esta decisión el lunes y "no hay previsión de fecha para reestablecer" la normalidad.

Al respecto, la compañía detalló que esta medida tiene como objetivo "garantizar la puntualidad y la fiabilidad de los tiempos de viaje", a lo que agregaron que "las restricciones, ajenas a Renfe, impiden mantener los tiempos de viaje habituales y ha obligado a reprogramar los trayectos". Desde Renfe han lamentado "las molestias que esta medida puntual pueda ocasionar" y han agradecido "la comprensión de los viajeros", a los que se está informando a través de los canales de comunicación habituales, como SMS personalizados.

Por otra parte, sigue interrumpida la circulación de la línea de ancho convencional para tráfico de mercancías entre Córdoba y Bobadilla (Málaga) por condiciones meteorológicas adversas entre Córdoba y Puente Genil, según han precisado desde Adif.

Pendiente la contraaguja rota

También en la provincia de Córdoba, la rotura en una contraagujade la línea del tren de alta velocidad a unos 15 kilómetros de la capital, cerca de Almodóvar del Río, que "ya estaba localizada y asegurada", según fuentes del Ministerio de Transportes, obliga a limitar la velocidad de paso de los trenes por la zona. Desde el sector de los maquinistas apuntan que la situación, registrada desde hace "casi dos semanas", aún se mantiene y conlleva la reducción de velocidad de unos 250 a 30 kilómetros por hora.

Según las fuentes de Fomento, la rotura en la zona a 15 kilómetros de Córdoba fue localizada por el equipo de mantenimiento de Adif, de manera que se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por ese punto, a la espera de poder sustituir la pieza.

En este sentido, han señalado que "estas piezas son de gran tamaño --más de 50 metros-- y deben trasladarse por ferrocarril", algo que "requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna".

Fuentes del sector de los maquinistas han comentado que dicha situación lleva así "casi dos semanas", por lo que es "anterior al accidente" de Adamuz, al tiempo que han indicado que el paso por esta zona de la línea de alta velocidad, concretamente en las agujas de bifurcación hacia Málaga, se ha bajado a 30 kilómetros por hora.