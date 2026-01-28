El PSOE denuncia que los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba no han cobrado la subida salarial de 2025

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha denunciado que los empleados públicos del Consistorio de la capital, organismos autónomos y empresas municipales "no han cobrado aún la subida salarial del 2,5% para el 2025 y del 1,5% para el 2026, y que en organismos autónomos como el Imgema todavía no han cobrado ni la subida complementaria del 0,5% del pasado 2024".

Hurtado ha asegurado que los empleados municipales del Ayuntamiento de Córdoba van a ser los últimos en cobrar las subidas salariales aprobadas por el Gobierno Central y que la causa es "la obsoleta maquinaria administrativa y la incapacidad de gestión del gobierno de José María Bellido". Así, ha denunciado que mientras los empleados públicos de la Administración Central, la Junta de Andalucia, la Diputación de Córdoba y la mayoría de los ayuntamientos cobraron las subidas del 2025 en el mes de diciembre pasado y en la nómina de enero cobrarán la subida del 2026, sin embargo los empleados municipales del Ayuntamiento, organismos y sociedades mercantiles no han cobrado todavía ni 2025, ni 2026, e incluso algunos como el Imgema que no ha pagado ni el 0,5% complementario del 2024.

En la nómina de abril

Según Hurtado, el gobierno municipal le ha informado que, "como muy pronto, los empleados públicos cobrarán los atrasos de las subidas salariales del 2025 en la nómina de abril y con posterioridad podrán cobrar los atrasos del incremento del 1,5% para el 2026". Además, ha criticado que la plantilla de la Policía Local no haya cobrado aún los complementos devengados, conforme al convenio colectivo, durante los eventos del mayo pasado.

"Morosidad" con sus empleados y con los proveedores

El socialista ha considerado que "la morosidad del pago de los salarios a los empleados públicos se une a la morosidad en el pago del Ayuntamiento a sus proveedores. En concreto, en la última publicación del período medio de pago, de noviembre del 2025, se pone de manifiesto que el Ayuntamiento paga a 43,74 días y el Imdeco paga a 42,04 días, cuando lo máximo según ley debiese ser a 30 días".

En este sentido, ha considerado “insultante la ineficacia del gobierno municipal en el pago de los salarios de los empleados municipales y de sus proveedores cuando dispone de saldos bancarios de 180 millones de euros, remanente de tesorería de 40 millones de euros y un sistema informático en el que se ha hecho una importante inversión, sin que sean capaces de resolver los problemas estructurales en la gestión municipal".

Regularización de inmigrantes

De otro lado, el portavoz socialista se ha mostrado "satisfecho con la valentía del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la regularización de inmigrantes que ha aprobado el Consejo de Ministros y Ministras". “La regularización de inmigrantes permitirá que trabajen con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos, que contribuyan con sus cotizaciones al sistema de la Seguridad Social y que dejen de ser objeto de abusos en la economía sumergida”, ha opinado Hurtado, que agrega que la regularización “nos hace una sociedad más justa porque ayudará a dignificar la vida de cientos de miles de personas que están en situación irregular en nuestro país”.

Por ello, Hurtado ha pedido que el Ayuntamiento de Córdoba preste un servicio de asistencia en colaboración con ONG para la regularización de inmigrantes: “Sería una gran colaboración, además de necesaria desde el ámbito local”.