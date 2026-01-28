Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Temporal de lluvia y vientoIncidenciasCarreteras cortadasEfectos en la provinciaCaudal del GuadalquivirCortes de luzRescatesAemetReyerta C. Jardín
instagramlinkedin

Temporal de lluvia y viento

La N-432, cortada en Córdoba capital por acumulación de agua y barro

Numerosos conductores han quedado retenidos en la zona. Se trabaja para restablecer el tráfico a lo largo de la tarde

La borrasca provoca el corte de la N-432

La borrasca provoca el corte de la N-432

A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Las infraestructuras en Córdoba capital también se han visto afectadas por el paso de la borrasca Kristin. Aunque la mayoría de los cortes se han producido en la provincia, en la ciudad se han registrado incidencias de relevancia tanto en carretera como en la red ferroviaria. Entre ellas destaca la N-432, que permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde primera hora de la mañana de este miércoles a la altura de Condes Cabrera.

El corte se ha producido por la formación de grandes balsas de agua, así como por la acumulación de sedimentos, barro y residuos arrastrados por la lluvia, que hacían imposible la circulación con seguridad. La situación ha sorprendido a numerosos conductores, que han quedado retenidos en la zona, donde se han formado importantes retenciones. Operarios de mantenimiento de carreteras trabajan desde primeras horas para limpiar y adecentar la vía, con el objetivo de reabrirla al tráfico a lo largo de la tarde.

La borrasca provoca el corte de la N-432

La borrasca provoca el corte de la N-432 / A. J. González

Suspendida la circulación entre Córdoba y Antequera

El temporal también ha afectado a la red ferroviaria. La línea convencional que conecta Córdoba con la estación de Antequera-Santa Ana (Málaga) ha quedado cortada en el tramo entre la capital y Puente Genil poco después de las 11.00 horas, tras una importante acumulación de barro y sedimentos sobre las vías. Se trata de una línea de ancho convencional por la que circulan exclusivamente trenes de mercancías.

Noticias relacionadas y más

Cortado el tráfico ferroviario entre Córdoba y Antequera

Cortado el tráfico ferroviario entre Córdoba y Antequera

A. J. González

Otras zonas afectadas

Además, en distintos puntos de la capital se han registrado inundaciones puntuales. Especialmente afectado se ha visto el polígono industrial de La Torrecilla, donde la acumulación de agua ha dificultado la circulación en numerosas calles. También se han producido anegaciones en la zona de Majaneque, donde el nivel del agua ha alcanzado hasta los 20 centímetros en algunos puntos, llegando a entrar en varias viviendas. Sus propietarios han tenido que achicar agua durante la mañana.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  3. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  4. Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
  5. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  6. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo

Alerta naranja en Córdoba, en directo: última hora de las lluvias, vientos de más de 100 km/h, incidencias, carreteras cortadas y el río en umbral naranja

La borrasca Kristin provoca inundaciones en varias viviendas de la barriada cordobesa de Majaneque

La alta velocidad Córdoba-Madrid podría renudarse el 8 de febrero: la jueza autoriza a Adif a reparar el tramo dañado en Adamuz

La alta velocidad Córdoba-Madrid podría renudarse el 8 de febrero: la jueza autoriza a Adif a reparar el tramo dañado en Adamuz

La N-432, cortada en Córdoba capital por acumulación de agua y barro

El Zoo de Córdoba, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños sufren desperfectos por la borrasca Kristin y se mantendrán cerrados

Ximenez Iluminación y la UCO se alían para mejorar la eficiencia energética del alumbrado festivo

Ximenez Iluminación y la UCO se alían para mejorar la eficiencia energética del alumbrado festivo

Tejados arrancados, árboles caídos y calles anegadas: Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja ya más de un centenar de incidencias

Tejados arrancados, árboles caídos y calles anegadas: Kristin golpea con fuerza Córdoba y deja ya más de un centenar de incidencias

Córdoba acoge los exámenes para nueve plazas de la Base Logística del Ejército de Tierra este fin de semana

Córdoba acoge los exámenes para nueve plazas de la Base Logística del Ejército de Tierra este fin de semana
Tracking Pixel Contents