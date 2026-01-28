La N-432, cortada en Córdoba capital por acumulación de agua y barro

Las infraestructuras en Córdoba capital también se han visto afectadas por el paso de la borrasca Kristin. Aunque la mayoría de los cortes se han producido en la provincia, en la ciudad se han registrado incidencias de relevancia tanto en carretera como en la red ferroviaria. Entre ellas destaca la N-432, que permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde primera hora de la mañana de este miércoles a la altura de Condes Cabrera.

El corte se ha producido por la formación de grandes balsas de agua, así como por la acumulación de sedimentos, barro y residuos arrastrados por la lluvia, que hacían imposible la circulación con seguridad. La situación ha sorprendido a numerosos conductores, que han quedado retenidos en la zona, donde se han formado importantes retenciones. Operarios de mantenimiento de carreteras trabajan desde primeras horas para limpiar y adecentar la vía, con el objetivo de reabrirla al tráfico a lo largo de la tarde.

Suspendida la circulación entre Córdoba y Antequera

El temporal también ha afectado a la red ferroviaria. La línea convencional que conecta Córdoba con la estación de Antequera-Santa Ana (Málaga) ha quedado cortada en el tramo entre la capital y Puente Genil poco después de las 11.00 horas, tras una importante acumulación de barro y sedimentos sobre las vías. Se trata de una línea de ancho convencional por la que circulan exclusivamente trenes de mercancías.

Otras zonas afectadas

Además, en distintos puntos de la capital se han registrado inundaciones puntuales. Especialmente afectado se ha visto el polígono industrial de La Torrecilla, donde la acumulación de agua ha dificultado la circulación en numerosas calles. También se han producido anegaciones en la zona de Majaneque, donde el nivel del agua ha alcanzado hasta los 20 centímetros en algunos puntos, llegando a entrar en varias viviendas. Sus propietarios han tenido que achicar agua durante la mañana.

Adrián Ramírez El Zoo de Córdoba, el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños sufren desperfectos Las instalaciones municipales también se han visto seriamente afectadas por el paso de la borrasca Kristin por Córdoba. Las fuertes rachas de viento registradas durante la mañana del miércoles han provocado la caída de numerosos árboles en parques, el Zoo y la Ciudad de los Niños, además de daños en varios invernaderos del Real Jardín Botánico. Más información aquí.

Noelia Santos Inundaciones en Majaneque El desbordamiento del arroyo de La Canchuela, como consecuencia de la borrasca Kristin, ha provocado la inundación de varias viviendas en la barriada de Majaneque, en Córdoba capital. Paqui Valverde, una de las portavoces vecinales de la zona, ha explicado a este periódico que las inundaciones en esta zona de la ciudad no son habituales, y todo apunta a que se ha debido a la rotura de un encauzamiento del arroyo, que normalmente, si llueve mucho, desagua sin problema hacia el río. Lee la noticia completa aquí.

Adrián Ramírez Más de un centenar de incidencias tras el paso de la borrasca Kristina El número de incidencias en Córdoba por el paso de la borrasca Kristin se eleva ya a más de un centenar. El temporal ha dejado calles anegadas, árboles caídos, tejados arrancados y multitud de percances tras unas rachas de viento que han superado los 100 km/h. [Lea aquí la noticia completa]

Carretera A-3126 en el pk4+000 inundada ha reabierto con precaución. / CÓRDOBA Varias carreteras de la provincia reabren al tráfico con precaución tras la bajada del agua La carretera A-309 ha reabierto al tráfico con precaución en el punto kilométrico 34+500, en el término municipal de Córdoba, a unos 10 kilómetros de Castro del Río y 17 de Bujalance. Tras la bajada del nivel del agua, se ha comenzado a dar paso a los vehículos de forma controlada con el objetivo de descongestionar el tráfico acumulado en la zona, según ha actualizado la Junta de Andalucía. También abren con precaución otras vías afectadas. En la A-3126, en el término municipal de Baena, se permite la circulación en el PK 4+000, a 4,5 kilómetros de Valenzuela y 12,5 de Cañete de las Torres, así como en el PK 4+800, donde aún se registra cruce de agua. Por su parte, la A-305 está abierta en el PK 40+000, también en el término de Baena, a 5,5 kilómetros de Valenzuela y 16 kilómetros de Baena, recomendándose extremar la precaución al circular.