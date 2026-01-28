La Junta autoriza el suministro en el Hospital Reina Sofía de Córdoba de un medicamento para tratar el mieloma múltiple

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto para la contratación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), del suministro del medicamento de terapia avanzada ciltacabtagén autoleucel (Carvykti), destinado al tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario.

La autorización permite formalizar un contrato basado en un acuerdo marco con una única empresa, al tratarse de un medicamento exclusivo, para su suministro en los hospitales universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, Reina Sofía de Córdoba y Regional de Málaga, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

El importe total del expediente asciende a 36.711.999 euros, IVA incluido. Este tratamiento CAR-T, incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, se administra en centros de referencia y está indicado para pacientes sin alternativas terapéuticas eficaces, previa evaluación favorable por los comités de expertos del Ministerio de Sanidad.

Con esta autorización, el SAS avanza en la tramitación ordinaria del suministro y garantiza el acceso equitativo y seguro a una terapia innovadora de alto impacto clínico para pacientes andaluces, ya que este tratamiento se suministra a pacientes de mieloma múltiple (MM) con alto riesgo citogenético y que no disponen de alternativas terapéuticas con expectativas de respuesta similares a Carvykti, y además han sido evaluados y aprobados por un comité de expertos del Ministerio de Sanidad, siendo catalogado como favorables.

El mieloma múltiple suele reaparecer de manera más agresiva tras cada recaída, con una menor duración de la respuesta y, por tanto, con alta probabilidad de convertirse en una enfermedad refractaria al tratamiento con muy breve tiempo de supervivencia.

El término MM en recaída y refractario (MMRR) es el utilizado para los pacientes que han alcanzado una respuesta en un tratamiento anterior, pero que progresan durante el tratamiento o antes de 60 días de una vez finalizado el tratamiento.

De esta manera, el objetivo principal del tratamiento es frenar la progresión de la enfermedad y reducir los síntomas asociados mejorando su calidad de vida, así como su supervivencia.