Juana Martín reconquista París con su propuesta de alta costura inspirada en el caballo

La diseñadora cordobesa Juana Martín ha presentado este jueves su colección Presagio en el marco de la Semana de la Alta Costura de París. Tras su debut en París en 2022, Juana Martín reafirma su posición como una de las voces más singulares de la moda española en el contexto internacional.

La colección con ha vuelto a conquistar al público de la capital francesa tiene "un componente profundamente simbólico que toma como eje central la figura del caballo español", según la cordobesa. En esta nueva propuesta, la diseñadora cordobesa explora al caballo como un presagio ancestral: anuncio de guerra, de cambio y de viaje, pero también emblema de triunfo y victoria.

Un momento del desfile 'Presagio' de Juana Martín en París. / Teresa Suarez

Con paso firme, Juana Martín continúa consolidando su discurso creativo, fiel a una identidad que dialoga entre tradición, historia y contemporaneidad. Presagio presentó un relato visual cargado de fuerza, tensión y belleza, donde cada silueta anticipa movimiento y destino.

A lo largo de la historia, el caballo ha sido compañero de conquistas, testigo de conflictos y símbolo de poder. En esta colección, su anatomía y espíritu se traducen en volúmenes escultóricos, líneas que evocan dinamismo, y materiales nobles que refuerzan la idea de armadura y piel.

Según la diseñadora, "Presagio es una colección que habla de tránsito y evolución, del camino que separa la incertidumbre y el triunfo, de la tensión al equilibrio". Cada look se ha concebido como un signo, una señal de cambio y de avance, reflejando una mujer fuerte, rotunda y serena, que camina con determinación hacia su propio destino.

Para esta edición, Juana Martín ha vuelto a rodearse de colaboradores y artesanos que forman parte esencial del universo de la firma. El equipo de belleza está liderado por Menchu Benítez en el maquillaje y Maqueda 100% al frente de la peluquería, construyendo una estética que prolonga el carácter y la fuerza conceptual de la colección. Por su parte, ICON acompaña nuevamente a la diseñadora como colaborador habitual, reforzando el desarrollo creativo del proyecto.

Calzados Franjul firma el calzado del desfile, aportando solidez, tradición y carácter a cada salida. Loha Spain participa en el trabajo de piezas de cuero, enriqueciendo la colección con su saber hacer artesanal.

Asimismo, Málaga de Moda ha renovado su apoyo, impulsando una vez más la visibilidad del talento andaluz en el panorama internacional. Y en esta edición, La Asociación del Caballo de Pura Raza Menorquina se suma a este proyecto, reforzando el vínculo cultural y simbólico entre la colección y el universo ecuestre.

Juana Martín saluda al público tras el desfile de 'Presagio' en París. / Teresa Suarez

Juana Martín es la primera mujer diseñadora española que ha desfilado en la Semana de la Alta Costura de París. El pasado año fue reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda, mientras que en 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Su colección se ha presentado fuera del calendario oficial en la Cité de L’Architecture et du Patrimoine en la Plaza del Trocadero.

El desfile fue seguido con gran interés por el público parisino, que acudió a la presentación deseoso de conocer la nueva propuesta de la cordobesa. Sus creaciones sorprendieron a los asistentes, que aplaudieron efusivamente a la diseñadora cuando salió a saludar.