Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 28 de enero de 2026

Carnaval

Concurso de agrupaciones carnavalescas

Comienza la primera sesión de la fase preliminar, en la que actuarán los grupos Los que no se gradúan, Las guerreras, Un viaje de carne, Los bienvestíos, El tamaño no importa, una chirigota poco infantil, Los que luchan contra el viento y Cuenta la leyenda. El precio de las entradas es de 10 a 14.00 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Estreno

Documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’

Tendrá lugar el estreno del documental Tierra de lobos, escuela de pastores, basado en una investigación desarrollada por científicos de diversos centros de investigación, liderada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). El acto contará con la presencia de Ana González Ramos, Carlos Javier Durá y Alberto Redondo.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella, 5. 18.00 horas.

Poesía

Versos en al-andalus

Con los poetas Matilde Cabello, Ramón Rodríguez y Azahara Palomeque. Presenta Rafaela Hames Castillo y coordina José Luis García clavero.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío. 19.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Mequetrefe y Pilar Nicolás. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Poesía en el mercado victoria

Antonio Flores en el recuerdo

Intervienen los poetas José A. Fernández, Soledad Zurera, Manuel Gahete, Federico Roca y Calixto Torres. Modera: Miguel Ranchal.

CÓRDOBA. Mercado Victoria. Paseo de la Victoria. 20.00 horas.

Exposición

‘Caprichos brasileños para violín’

La compositora Paloma Pitaya presenta la exposición Caprichos brasileños para violín. Entrada libre hasta completar el aforo.