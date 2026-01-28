Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte por estrangulamientoIndraEdificio BershkaLluvia y vientoIncidenciasAccidente de AdamuzAltaFestival de la GuitarraParo
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 28 de enero de 2026

Carnaval

Carnaval / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Carnaval

Concurso de agrupaciones carnavalescas

Comienza la primera sesión de la fase preliminar, en la que actuarán los grupos Los que no se gradúan, Las guerreras, Un viaje de carne, Los bienvestíos, El tamaño no importa, una chirigota poco infantil, Los que luchan contra el viento y Cuenta la leyenda. El precio de las entradas es de 10 a 14.00 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Estreno

Documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’

Tendrá lugar el estreno del documental Tierra de lobos, escuela de pastores, basado en una investigación desarrollada por científicos de diversos centros de investigación, liderada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). El acto contará con la presencia de Ana González Ramos, Carlos Javier Durá y Alberto Redondo.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella, 5.

18.00 horas.

Poesía

Versos en al-andalus

Con los poetas Matilde Cabello, Ramón Rodríguez y Azahara Palomeque. Presenta Rafaela Hames Castillo y coordina José Luis García clavero.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.

Cuesta del Bailío.

19.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Mequetrefe y Pilar Nicolás. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur.

Varias.

17.00 y 18.00 horas.

Poesía en el mercado victoria

Antonio Flores en el recuerdo

Intervienen los poetas José A. Fernández, Soledad Zurera, Manuel Gahete, Federico Roca y Calixto Torres. Modera: Miguel Ranchal.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Mercado Victoria.

Paseo de la Victoria.

20.00 horas.

Exposición

‘Caprichos brasileños para violín’

La compositora Paloma Pitaya presenta la exposición Caprichos brasileños para violín. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20

19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  4. Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
  5. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
  6. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
  7. El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
  8. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 28 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 28 de enero de 2026

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

Un total de 18 chirigotas y 13 comparsas se citan en el concurso de carnaval de Córdoba

Un total de 18 chirigotas y 13 comparsas se citan en el concurso de carnaval de Córdoba

En Sadeco ‘Echamos el resto’ al contenedor gris: la separación de residuos, un pequeño gesto con impacto real en el entorno

Cuevas de Altazar denuncia el "abandono" de los arroyos y el riesgo de inundaciones en Villarrubia

Cuevas de Altazar denuncia el "abandono" de los arroyos y el riesgo de inundaciones en Villarrubia

La borrasca Joseph descarga más de 14 litros y eleva el nivel del río en Córdoba

La borrasca Joseph descarga más de 14 litros y eleva el nivel del río en Córdoba

Aviso naranja en Córdoba: activado el nivel de emergencia 1 por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Tracking Pixel Contents