Un herido en el accidente ferroviario de Adamuz recibe el alta y 18 aún permanencen hospitalizados

El hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha dado este miércoles el alta a uno de los adultos que permanecían hospitalizados desde el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero.

Según la actualización de los datos aportada por el Servicio Andaluz de Salud, en este momento quedan 18 personas hospitalizadas, 17 adultos y un menor de los cinco que han requerido ingreso a causa de la tragedia. En total, se ha atendido a 126 personas, 121 de ellos adultos, y 108 ya han podido regresar a sus casas.

De los 17 adultos que aún están ingresados, hay cuatro que permanecen en la UCI en Córdoba, tres en el hospital Reina Sofía y uno en el hospital San Juan de Dios de la capital.

También hay ingresados en Huelva y Sevilla

Otros 13 heridos se encuentran en planta. Cinco están en el hospital Reina Sofía de Córdoba y dos en el hospital Cruz Roja cordobés. En Huelva, donde este martes había cinco ingresados, quedan dos en planta en el hospital Juan Ramón Jiménez y dos en el hospital Infanta Elena. También hay un herido hospitalizado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga.