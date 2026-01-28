Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una mujer en Córdoba tras caerle encima una pieza de hierro por la borrasca

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 10 horas en la avenida de Medina Azahara

Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba

Los efectos de la borrasca Kristin en Córdoba

Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Una mujer ha resultado herida este miércoles en Córdoba capital tras caerle encima una pieza de hierro a causa de las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Kristin.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota de prensa sobre el balance de incidencias registradas durante el temporal, el suceso se produjo minutos antes de las 10.00 horas en la avenida Medina Azahara. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, así como efectivos de las fuerzas de seguridad, que atendieron a la víctima y aseguraron la zona. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la gravedad de las heridas.

Otras incidencias

En la provincia, el 112 también ha destacado la caída de un árbol en un centro educativo de Santaella, un incidente que, en este caso, se saldó únicamente con daños materiales y sin que se registraran heridos.

La borrasca provoca el corte de la N-432

La borrasca provoca el corte de la N-432

A. J. González

En la capital, el paso de la borrasca ha dejado rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora, lo que ha obligado a Bomberos y Policía Local a realizar más de un centenar de intervenciones. La mayoría de ellas han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas, el saneamiento de fachadas, el desprendimiento de cascotes, antenas y placas solares, así como otros elementos susceptibles de caer a la vía pública.

El agua, también protagonista

Las lluvias también han tenido un papel destacado durante la jornada. En Córdoba se han registrado cerca de 30 litros por metro cuadrado, de los que 16,2 se concentraron en apenas una hora, concretamente entre las 9.00 y las 10.00. Esta intensidad ha provocado inundaciones puntuales, en su mayoría leves, por el desbordamiento de arroyos y la formación de balsas de agua en distintos puntos de la ciudad.

Daños de la borrasca en una iglesia de Ciudad Jardín

Daños de la borrasca en una iglesia de Ciudad Jardín

Manuel Murillo

Especialmente afectadas se han visto zonas como el polígono industrial de La Torrecilla, donde la acumulación de agua ha dificultado la circulación, y la N-432, que ha tenido que ser cortada al tráfico a la altura de Torres Cabrera. Además, varias viviendas de la barriada de Majaneque han resultado inundadas tras el desbordamiento del arroyo de La Canchuela, obligando a sus propietarios a realizar labores de achique.

Herida una mujer en Córdoba tras caerle encima una pieza de hierro por la borrasca

Herida una mujer en Córdoba tras caerle encima una pieza de hierro por la borrasca

