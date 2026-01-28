La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca: todo listo para el inicio de las obras

La gran transformación de los Colegios Provinciales de Córdoba se acerca y todo está casi listo para el inicio de las obras. La Diputación provincial prevé iniciar en los próximos días los trabajos en los edificios de su propiedad ubicados en el Parque Figueroa. La intervención consiste en la rehabilitación de la estructura y de la cubierta de los edificios, en la ventilación de la fachada y en la colocación de placas solares. El objetivo final de esta actuación es concentrar todos los servicios que la institución provincial tiene repartidos en una decena de instalaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad entre empresas y organismos provinciales.

Los trabajos que se van a llevar a cabo fueron adjudicados en diciembre pasado. Las uniones temporales de empresas formadas por Toledano Edificaciones y Obras Públicas y Serrot y A y E Fachadas Especiales serán las encargadas de ejecutar la primera fase de las obras, presupuestadas en más de 5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 16 meses. La previsión de la Diputación es que las primeras tareas para hacer realidad este proyecto se realicen el próximo lunes, el día 2 de febrero. Cuando la Diputación presentó el proyecto en septiembre, los plazos que barajaba eran que la primera fase estuviera acabada para finales de 2027 y la segunda, para 2028.

La institución provincial sacó a concurso estas obras en septiembre del año pasado. Cuando el proyecto salió a licitación, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, explicó que la reforma de los colegios provinciales es uno de los objetivos del mandato y que tras su transformación serán uno de los símbolos de la institución provincial.

Primera fase

La primera fase se centrará en la remodelación de dos de los tres edificios que forman el complejo, los denominados Fernando III (donde se concentran la mayoría de trabajadores) y El Carmen (que está prácticamente vacío), pero no será la única. Las previsiones son que haya dos fases más para acondicionar el interior de los edificios. El tercer inmueble, el Isabel la Católica, es el que acoge a la residencia escolar La Aduana, que gestiona la Junta. La mayoría de los trabajos de esta primera fase se realizarán por el exterior para no entorpecer la labor de los empleados.

De los tres lotes en los que se divide esta primera fase, el primero no solo se centra en la rehabilitación estructural y de las cubiertas, sino que incluye trabajos para hacer más accesibles los Colegios Provinciales, para que sean más seguros en caso de incendio y para mejorar su relación con el entorno. Este primer lote fue adjudicado por 1,9 millones. El segundo lote va dirigido a ejecutar una fachada ventilada para lograr el aislamiento térmico del que carecen los edificios. En este caso, el presupuesto de adjudicación ha sido de 2,5 millones.

Las claves de la intervención

A los pocos días de salir a concurso, el presidente de la Diputación ofreció las claves de la intervención planteada para hacer frente al mal estado que presentan los Colegios Provinciales y para ganar eficacia en la prestación de servicios. Cuando la rehabilitación esté acabada, el número de trabajadores que la Diputación tiene en este complejo pasará de 300 a 600.

Salvador Fuentes, en el centro, durante la presentación de la reforma de los Colegios Provinciales. / CÓRDOBA

Una de las claves del proyecto es que no solo se limitará a la intervención en los edificios, sino que irá más allá, ya que la Diputación pretende crear una nueva entrada al Parque Figueroa. Según el proyecto, los accesos se unificarán y se ejecutará una nueva entrada peatonal frente a la plaza del Parque Figueroa. "Esta solución conforma los edificios como un único conjunto, los orienta hacia la barriada y significa a nivel urbano su carácter de centro de servicios públicos", señala la documentación. Para facilitar el acceso desde la nueva entrada hasta las plantas bajas de los dos edificios, se harán rampas accesibles y una pasarela que resolverá un talud existente en el Fernando III.

Aparcamientos

El proyecto contempla también la dotación de aparcamientos, que resolverán las necesidades tanto de los Colegios Provinciales como de la piscina cubierta del Parque Figueroa. Este aparcamiento tendrá acceso desde la Vereda de Trassierra y estará junto al tramo de anillo verde Poniente-Figueroa, en fase de proyecto.

La actuación tiene otros efectos colaterales. Cuando la decena de servicios que tiene repartidos por distintos puntos de la ciudad estén en los Colegios Provinciales, la Diputación pondrá a la venta dos de las sedes, la de Buen Pastor, en la que se ubica el Instituto Provincial de Bienestar Social, y la de la calle Imágenes, en la que está el departamento de empleo. El objetivo es sufragar el arreglo de los Colegios Provinciales con parte del dinero obtenido de la venta, según lo manifestado por el presidente de la institución provincial el año pasado en la presentación de la intervención.

Historia

El proyecto de los Colegios Provinciales fue redactado por Rafael de la Hoz Arderius. Los tres edificios, que tienen cuatro plantas, fueron proyectados en 1971 y construidos a partir de 1972 como residencia escolar y como alternativa al antiguo Hospicio Provincial, que se encontraba en el Palacio de la Merced y que en 1966 se convirtió en sede de la Diputación. Posteriormente, José Chastang, en 1974, llevó a cabo el proyecto de terminación y urbanización. La inauguración del complejo tuvo lugar en 1976 y al acto acudieron los Reyes Juan Carlos I y Doña Sofía. En 2019, se llevó a cabo un proyecto de reparcelación con el que se logró que cada edificio tuviese su propio solar.

El edificio Fernando III tiene uso administrativo desde los años 90 y en él se encuentran los servicios de Arquitectura y Urbanismo, Carreteras, Ingeniería, Medio Ambiente y Consumo y las empresas Epremasa y Emproacsa, así como la Agencia de la Energía, Iprodeco y el Consorcio de Protección Civil. Por su parte, el edificio El Carmen dejó de usarse como residencia escolar en los años 90. En la actualidad solo está ocupada su planta baja por dependencias del SAE y el SPEE.