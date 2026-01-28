Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El general Ruiz presenta las capacidades acorazadas españolas en la IAVC 2026

El jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X expone en Reino Unido el plan de modernización del Ejército de Tierra

El general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) Fernando Ruiz, ha participado en la International Armored Vehicle Conference (IAVC) 2026, el principal foro internacional dedicado a los vehículos blindados, donde ha expuesto las capacidades acorazadas del Ejército de Tierra español y las líneas de modernización previstas a corto y medio plazo.

La edición 26 de la IAVC se ha celebrado del 20 al 22 de enero en el Centro Internacional de Exposiciones de Farnborough, en el Reino Unido. El encuentro ha reunido a más de 1.500 profesionales especializados procedentes de más de 60 países, convirtiéndose, un año más, en el principal punto de encuentro de la comunidad internacional vinculada a los sistemas blindados, informa la BRI X en una nota de prensa.

A lo largo de las tres jornadas, representantes de fuerzas armadas, gobiernos e industria han compartido análisis sobre el presente y el futuro del combate terrestre, abordando una cuestión clave: cómo se combatirá en los escenarios del futuro.

Intercambio entre usuarios e industria

La conferencia combina exposiciones de carácter técnico y operativo, en las que los usuarios aportan su experiencia en el empleo de estos medios y definen sus necesidades a corto y medio plazo, con presentaciones del entramado industrial, centradas en el desarrollo de tecnologías avanzadas y en la adaptación de los vehículos a los nuevos escenarios de combate.

El programa se completa con grupos de trabajo especializados, orientados a fomentar el intercambio de ideas y el pensamiento creativo para avanzar hacia soluciones realistas y eficaces en el campo de batalla.

Participación destacada de la delegación española

El general Ruiz ha tenido una participación relevante en la conferencia, tanto encabezando la delegación española como formando parte del panel de conferenciantes. Durante la primera jornada impartió una ponencia centrada en las capacidades acorazadas del Ejército de Tierra, con especial atención al papel de la Brigada Guzmán el Bueno X.

En su intervención, explicó también el plan nacional de modernización de las plataformas acorazadas y mecanizadas, detallando los objetivos previstos tanto a corto como a medio plazo para reforzar estas capacidades.

Lecciones para el presente y el futuro

La participación en la IAVC ha permitido obtener un mejor entendimiento de los retos actuales y futuros del ámbito acorazado, así como conocer las líneas de trabajo que siguen las principales organizaciones internacionales en materia de adquisición de capacidades, investigación y desarrollo y definición de requisitos asumibles para la industria.

Según se ha destacado, este tipo de foros suponen una oportunidad estratégica para conocer las últimas tendencias, intercambiar experiencias y adquirir ideas que aporten valor a la instrucción y el adiestramiento diario de las unidades.

