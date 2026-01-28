La fiscalía solicita que las cajas negras de los trenes de Adamuz (Córdoba) se abran ante las juezas de Montoro

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro que las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), provocando 45 víctimas mortales y un centenar de heridos, sean abiertas en presencia de las juezas que dirigen la investigación y de los fiscales que participan en ella.

De acuerdo con lo avanzado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el volcado de la información contenida en estos dispositivos iba a ser realizado ayer martes en Madrid, en presencia de una comisión judicial delegada. Con esta actuación, se accederá a información clave sobre el accidente como las circunstancias en las que se produjo y las imágenes de aquellos momentos.

Sin embargo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha informado este miércoles de que la Fiscalía de Córdoba ha reclamado al Tribunal de Instancia de Montoro "que valore la posibilidad de que las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz sean abiertas en presencia de los jueces que dirigen la investigación".

Las instructoras son dos juezas de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. Se da la circunstancia de que son dos sustitutas y que las titulares de las plazas 1 y 2 se incorporarán a su destino el próximo 9 de febrero para asumir el trabajo. Este periódico ha consultado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión adoptada tras el escrito enviado por la Fiscalía, pero no ha recibido respuesta por el momento.

Interés del TSJA por la cadena de custodia

En los últimos días, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha afirmado en Córdoba que la instrucción de la causa "será compleja, porque se tendrán que hacer muchas pruebas periciales y se tienen que recoger vestigios de todo tipo". También ha destacado que "a mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la jueza (el procedimiento ha recaído en la plaza 2 de la sección de Instrucción) cuando sea necesario, de la letrada también, para que sea un buen trabajo".

Al finalizar su visita al Tribunal de Instancia de Montoro, Lorenzo del Río indicó a los medios de comunicación que "me consta que (las juezas) están en contacto permanente con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil, y absolutamente todo se está haciendo con control, conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial".