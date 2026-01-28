Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 28 de enero

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 29 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa García León

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Segunda Porcel Valle

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores Reyes Soler

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la San Rafael.

Dolores Castilla Requena

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud.

Manuel López Zafra

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Nuria Gene Pérez

La inhumación está prevista a las 17.30 horas en el cementerio de San Rafael.

