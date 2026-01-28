Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 28 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 29 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa García León
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Segunda Porcel Valle
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores Reyes Soler
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la San Rafael.
Dolores Castilla Requena
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud.
Manuel López Zafra
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Nuria Gene Pérez
La inhumación está prevista a las 17.30 horas en el cementerio de San Rafael.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026