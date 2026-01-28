Fallados los 15º Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur

Los miembros de los distintos jurados, tras la reunión celebrada, han dado a conocer los Premios Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur en su 15ª edición, en las categorías de Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria, Acción Social Solidaria, Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial, Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores y Mejor Expediente Académico de Grado de la Universidad de Córdoba.

El fallo final de cada uno de los jurados, y actuando como secretaria de todos ellos, María Dolores Moreno, de Fundación Caja Rural del Sur, han sido los siguientes:

Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria

Proyecto premiado : Climafarm. Proyecto de I+D+i sistema de climatización sostenible para la producción láctea. Grupo Operativo CLIMAFARM - GOPG-CO-23-0008 / Grupo de Investigación TEP 974 RATE Research Group in Applied Thermal Engineering, de la Universidad de Córdoba.

: Climafarm. Proyecto de I+D+i sistema de climatización sostenible para la producción láctea. Grupo Operativo CLIMAFARM - GOPG-CO-23-0008 / Grupo de Investigación TEP 974 RATE Research Group in Applied Thermal Engineering, de la Universidad de Córdoba. Accésit: DIGECOFLY. Hacia la transición digital en el seguimiento poblacional de la mosca del olivo: control remoto para la toma de decisiones. De los investigadores Juan Manuel Díaz Cabrera, José Cristóbal Ramírez Faz, Meelad Yousef-Yousef, Luis Miguel Cámara Díaz y Flora Moreno Alcaide, de la Universidad de Córdoba.

El jurado estuvo compuesto por Isabel Castillejo, directora de la Cátedra de Innovación Agraria Fundación Caja Rural del Sur–UCO; Manuel Hidalgo Prieto, decano facultad de Veterinaria UCO; Fernando Adell, presidente Asaja Córdoba; y Ricardo López-Crespo Delgado, vicepresidente de Caja Rural del Sur.

Acción Social Solidaria

Premiado: Fundación Don Bosco Córdoba.

Accésit: Ayuntamiento de Montemayor, con el proyecto Especiales.

Participaron en el jurado de esta categoría: Alfonso Fernández Zamorano, presidente Emet Arco Iris; Tomás Pajuelo, sacerdote y miembro del Cabildo Catedral de Córdoba; Francisco Manuel Blasco García, presidente Asociación Alzheimer Córdoba: y José María Calero Muñoz, consejero de Caja Rural del Sur.

Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial.

Premiado: e-Scribano: Digitalización e Inteligencia Artificial para el patrimonio documental de la Córdoba del Siglo de Oro.

Accésit: Adecuación y restauración del local y decorado del estudio fotográfico de Rafael Garzón como local comercial.

Formaron parte del jurado Bartolomé Valle, director Real Academia de Córdoba; Gonzalo Herreros, director de los museos municipales de Córdoba; y José María Herrero, empresario y consejero suplente de Caja Rural del Sur

Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores

Premiados ex aequo: Academia de Pastoreo Inducan, promovida por Daniel Illescas, y Pallet Sure, presentado por Juan Luis Blanco.

El jurado para este premio lo formaron: Víctor Macías, presidente de AJE Córdoba; Paqui Higueras, responsable de la Red de Emprendimiento del IMDEEC; Miguel Ángel Tamarit, presidente de ASFACO; Antonio Díaz Córdoba, presidente de CECO y la Cámara de Comercio; y Manuel Lozano, gestor de empresas Caja Rural del Sur.

Mejor Expediente Académico de Grado de la Universidad de Córdoba

Premiada: María Blanca Del Valle Fernández, graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

A la reunión del jurado asistieron en representación del rector, Jesús María Dorado Martín, vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e innovación Docente; representante del área de Arte y Humanidades, Ignacio García Aguilar, titular de literatura española.; representante del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Mª Carmen Jiménez Salcedo, titular de Derecho Romano; representante del área de Ciencias de la Salud, Alfonso Martínez Galisteo, catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas; representante del área de Ingeniería y Arquitectura, María Pilar Dorado, catedrática máquinas y motores térmicos; y el representante del Área de Ciencias, Rafael María Rubio Ruiz, catedrático de Matemáticas.

Estos premios están dotados económicamente con 4.000 euros en cada una de las categorías, recibiendo cada premiado también una estatuilla alegórica de Fundación Caja Rural del Sur, las cuales se entregarán en un acto previsto celebrar en el transcurso del mes de marzo de 2026 en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.