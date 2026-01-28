Infraestructuras hidráulicas
Emacsa adjudica seis obras por 2,38 millones para reforzar la digitalización y el control del ciclo del agua
Las actuaciones están financiadas con fondos europeos Next Generation en la tercera convocatoria del Perte
La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha adjudicado hoy el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de instrumentación analítica para proceder a su instalación en distintos centros de la empresa municipal. El consejo de administración, presidido por Daniel García-Ibarrola, ha aprobado la adjudicación de este contrato, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGeneration EU, en el marco de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.
Este contrato, estructurado en seis lotes, ha sido adjudicado a la empresa Magtel Operaciones, por un importe total superior a 2,38 millones de euros, y permitirá reforzar el control, la monitorización y el seguimiento de parámetros clave en estaciones depuradoras e instalaciones periféricas de saneamiento.
Actuaciones
Las actuaciones incluyen la dotación de instrumentación avanzada en la EDAR La Golondrina, sistemas para el análisis de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo, equipos para la medición de mantos de fangos, instrumentación en instalaciones periféricas de residuales de las zonas norte, sur, este y oeste, así como la instalación de sondas multiparamétricas de calidad del agua para la medición de pH, conductividad y turbidez. Todos los lotes cuentan con un plazo de 48 meses, lo que permitirá garantizar tanto la correcta implantación de los equipos como su mantenimiento y operatividad durante el periodo de vigencia del contrato.
El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta adjudicación “supone un paso decisivo en la estrategia de modernización y digitalización de la empresa, incorporando tecnología que mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos”. Asimismo, ha señalado que “los proyectos Perte están permitiendo a Emacsa avanzar hacia una gestión del agua más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos europeos”. Esta actuación se integra en el proyecto estratégico #REDES_EMACSA 5.0, con el que Emacsa impulsa un modelo de gestión más innovador, resiliente y comprometido con la transformación digital del ciclo urbano del agua.
