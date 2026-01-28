Emacsa adjudica seis obras por 2,38 millones para reforzar la digitalización y el control del ciclo del agua

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha adjudicado hoy el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de instrumentación analítica para proceder a su instalación en distintos centros de la empresa municipal. El consejo de administración, presidido por Daniel García-Ibarrola, ha aprobado la adjudicación de este contrato, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGeneration EU, en el marco de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Este contrato, estructurado en seis lotes, ha sido adjudicado a la empresa Magtel Operaciones, por un importe total superior a 2,38 millones de euros, y permitirá reforzar el control, la monitorización y el seguimiento de parámetros clave en estaciones depuradoras e instalaciones periféricas de saneamiento.

Actuaciones

Las actuaciones incluyen la dotación de instrumentación avanzada en la EDAR La Golondrina, sistemas para el análisis de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo, equipos para la medición de mantos de fangos, instrumentación en instalaciones periféricas de residuales de las zonas norte, sur, este y oeste, así como la instalación de sondas multiparamétricas de calidad del agua para la medición de pH, conductividad y turbidez. Todos los lotes cuentan con un plazo de 48 meses, lo que permitirá garantizar tanto la correcta implantación de los equipos como su mantenimiento y operatividad durante el periodo de vigencia del contrato.

Consejo de Emacsa. / CÓRDOBA

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta adjudicación “supone un paso decisivo en la estrategia de modernización y digitalización de la empresa, incorporando tecnología que mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos”. Asimismo, ha señalado que “los proyectos Perte están permitiendo a Emacsa avanzar hacia una gestión del agua más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos europeos”. Esta actuación se integra en el proyecto estratégico #REDES_EMACSA 5.0, con el que Emacsa impulsa un modelo de gestión más innovador, resiliente y comprometido con la transformación digital del ciclo urbano del agua.